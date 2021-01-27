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跨國公司慳成本成主流  商廈租金難升

名家專欄 19:23 2021/01/27

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環球疫情衝擊商業活動，甲廈需求急降，近來大手租務成交，集中在非核心區，亦多涉及縮減業務，反映節省成本仍是跨國機構的大前題，料租金水平今年也難反彈。

...

欄名 : 樓市分析

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