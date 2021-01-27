跨國公司慳成本成主流 商廈租金難升 名家專欄 19:23 2021/01/27 分享： 環球疫情衝擊商業活動，甲廈需求急降，近來大手租務成交，集中在非核心區，亦多涉及縮減業務，反映節省成本仍是跨國機構的大前題，料租金水平今年也難反彈。 ... 欄名 : 樓市分析 相關文章 在家工作新常態 商廈前景何去何從? 2020/11/12 在家工作新常態 商廈前景何去何從? 甲級商廈減租潮 核心區有排未見底 2020/12/17 甲級商廈減租潮 核心區有排未見底 續租金鐘商廈 觀塘價成交 2021/01/15 續租金鐘商廈 觀塘價成交 最新專欄文章 麵粉貴麵包難平 新盤定價會更進取？ 2021/01/26 麵粉貴麵包難平 新盤定價會更進取？ 二手旺氣擴散 何時可以全面反彈？ 2021/01/25 二手旺氣擴散 何時可以全面反彈？ 這個冬天不太冷 發展商追吃「新盤氣流」 2021/01/25 這個冬天不太冷 發展商追吃「新盤氣流」 核心區舖位成交增的啟示 2021/01/21 核心區舖位成交增的啟示 200萬買迷你舖 真的貪厘印費平？ 2021/01/20 200萬買迷你舖 真的貪厘印費平？ 高力國際 成交 商廈 觀塘 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入