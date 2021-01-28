中移動待突破 中央撑有底氣

中港兩地股市繼續震盪，不排除震盪走勢持續到下周三的「立春」，惟昨日見到制裁股逆市造好，可以預期愈受美國打壓的公司愈會受到中央撑場，尤見中國移動（00941）股價調整近六年，勝在低PE高息率，股價有望走

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