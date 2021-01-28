中移動待突破 中央撑有底氣 名家專欄 2021/01/28 分享： 中港兩地股市繼續震盪，不排除震盪走勢持續到下周三的「立春」，惟昨日見到制裁股逆市造好，可以預期愈受美國打壓的公司愈會受到中央撑場，尤見中國移動（00941）股價調整近六年，勝在低PE高息率，股價有望走 ... 撰文 : 余少文 欄名 : 中字股實力談 最新專欄文章 中字股實力談 - 山東黃金高增長 鴿派政策撑金價 2021/01/27 山東黃金高增長 鴿派政策撑金價 中字股實力談 - 寶尊可以追落後 中央撑新式消費 2021/01/26 寶尊可以追落後 中央撑新式消費 中字股實力談 - 石藥估值偏低 集採影響消除 2021/01/23 石藥估值偏低 集採影響消除 中字股實力談 - 鐵塔一日千里 中國力推5G 2021/01/22 鐵塔一日千里 中國力推5G 中字股實力談 - 福萊特估值低 政策催谷增長 2021/01/21 福萊特估值低 政策催谷增長 中國移動（00941） 寶尊電商—SW（09991） 藍月亮集團（06993） 閱文集團（00772） 5G 習近平 派息 電訊商 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入