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內地收水拆息升 北水為何停不了？

名家專欄 2021/01/28

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人民銀行收水遏抑A股炒風明顯，昨日續由市場淨回籠1,000億元，3日收水近4,200億元，令內地銀根急收緊。水源漸緊，惟A股昨日反覆回穩，北水湧港亦不減反增。南下北水高流量能否持續，為港股短綫後向關鍵

...

撰文 : 劉德斌

欄名 : 透視中港美

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