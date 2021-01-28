內地收水拆息升 北水為何停不了？ 名家專欄 2021/01/28 分享： 人民銀行收水遏抑A股炒風明顯，昨日續由市場淨回籠1,000億元，3日收水近4,200億元，令內地銀根急收緊。水源漸緊，惟A股昨日反覆回穩，北水湧港亦不減反增。南下北水高流量能否持續，為港股短綫後向關鍵 ... 撰文 : 劉德斌 欄名 : 透視中港美 相關文章 金軟估值增 子公司盈喜 今日 金軟估值增 子公司盈喜 聯想疫下手提電腦銷情佳 今日 聯想疫下手提電腦銷情佳 最新專欄文章 【人行收水】人行收水內地拆息急升 緊盯北水流量 2021/01/27 【人行收水】人行收水內地拆息急升 緊盯北水流量 透視中港美 - 騰訊好淡對決 北水沽空同創新高 2021/01/27 騰訊好淡對決 北水沽空同創新高 【騰訊股價】淡友鬥大媽 騰訊股價震盪未完（第二版） 2021/01/26 【騰訊股價】淡友鬥大媽 騰訊股價震盪未完（第二版） 透視中港美 - 熱門新股料凍資萬億 抽不散升市 2021/01/26 熱門新股料凍資萬億 抽不散升市 【新股IPO】快手明招股勢成凍資王 港股短綫升勢受限制? 2021/01/25 【新股IPO】快手明招股勢成凍資王 港股短綫升勢受限制? 騰訊 回購 孖展 沽空 大媽 北水流入 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入