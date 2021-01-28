新世界組財團奪港島南岸5期 鋪路複製柏傲莊銷售神話？ 名家專欄 07:00 2021/01/28 分享： 港島南岸今次爆冷由新世界（00017）組成的財團投得，而且市傳中標價更高於市場估值上限，反映發展商擇肥而噬，看好疫情下鐵路盤仍受市場追捧。 ... 撰文 : 唐榮 欄名 : 專家樓論 相關文章 咪開心住！ 還要等土地變樓房 2020/12/03 咪開心住！ 還要等土地變樓房 尋找下一個土地供應的「麵粉倉」？ 2020/12/29 尋找下一個土地供應的「麵粉倉」？ 土地供應能否達標 還看補地價磋商進度 2021/01/07 土地供應能否達標 還看補地價磋商進度 最新專欄文章 專家樓論 - 樓按走勢 愈借愈大 今日 樓按走勢 愈借愈大 專家樓論 - 帝御．嵐天定價進取 細單位仍具優勢 2021/01/27 帝御．嵐天定價進取 細單位仍具優勢 專家樓論 - 商舖投資 博下半年反彈 2021/01/27 商舖投資 博下半年反彈 專家樓論 - 樓市對疫情已產生「抗體」 2021/01/26 樓市對疫情已產生「抗體」 專家樓論 - 賣地收入 大失預算 2021/01/26 賣地收入 大失預算 發展商 麗新發展（00488） 黃竹坑 柏傲莊 港島南岸 日出康城 麗新 資本策略 帝國集團 康城 THE LOHAS 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入