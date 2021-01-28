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新世界組財團奪港島南岸5期 鋪路複製柏傲莊銷售神話？

名家專欄 07:00 2021/01/28

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港島南岸今次爆冷由新世界（00017）組成的財團投得，而且市傳中標價更高於市場估值上限，反映發展商擇肥而噬，看好疫情下鐵路盤仍受市場追捧。

...

撰文 : 唐榮

欄名 : 專家樓論

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