林鄭視像述職 習3提「愛國者治港」 揭中央治港未來方向 料改革選舉制度 名家專欄 2021/01/28 分享： 香港過去一年，經歷國安立法、疫情。各方關注，特首林鄭月娥這一年的工作成績表，中央怎樣評分？中央治港未來發展方向和重點？ 1）中央評價：立場堅定、敢於擔當 國家主席習近平昨日對林鄭月娥的總評價是：充分肯定。 ... 撰文 : 傅流螢 欄名 : 有政戲 相關文章 習憂港第4波疫情 誠摯慰問港人 今日 習憂港第4波疫情 誠摯慰問港人 最新專欄文章 有政戲 - 港人大打國藥 林鄭力爭供港 購3疫苗貨未到 港府要謀後着 2021/01/27 港人大打國藥 林鄭力爭供港 購3疫苗貨未到 港府要謀後着 有政戲 - 禁晚市堂食限聚 今宣布再延7天 2021/01/26 禁晚市堂食限聚 今宣布再延7天 有政戲 - 總結圍封經驗 果欄會否成新目標？ 2021/01/25 總結圍封經驗 果欄會否成新目標？ 有政戲 - 政府業界商復業 消息：視疫情走勢 2021/01/22 政府業界商復業 消息：視疫情走勢 有政戲 - DQ抗爭派區議員 新春後火速通過？ 2021/01/21 DQ抗爭派區議員 新春後火速通過？ 傅流螢 習近平 疫情 香港 政治 林鄭月娥 選舉 港區國安法 劉兆佳 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入