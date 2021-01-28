香港過去一年，經歷國安立法、疫情。各方關注，特首林鄭月娥這一年的工作成績表，中央怎樣評分？中央治港未來發展方向和重點？

1）中央評價：立場堅定、敢於擔當

國家主席習近平昨日對林鄭月娥的總評價是：充分肯定。

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