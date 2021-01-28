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林鄭視像述職 習3提「愛國者治港」

揭中央治港未來方向 料改革選舉制度

名家專欄 2021/01/28

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香港過去一年，經歷國安立法、疫情。各方關注，特首林鄭月娥這一年的工作成績表，中央怎樣評分？中央治港未來發展方向和重點？

1）中央評價：立場堅定、敢於擔當

國家主席習近平昨日對林鄭月娥的總評價是：充分肯定。

...

撰文 : 傅流螢

欄名 : 有政戲

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