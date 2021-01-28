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【散戶鬥大鱷】散戶起義挾爆GameStop淡倉 遭美證監鎮壓?

名家專欄 13:57 2021/01/28

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美國散戶股民發揮群體力量，相繼挾爆二、三綫股GameStop（美：GME）及AMC（美：AMC）淡倉事件高潮浪，沽空機構及對沖基金宣告平倉投降，散戶一片歡呼聲可能開心得太早。

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欄名 : 透視中港美

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