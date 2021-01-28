【散戶鬥大鱷】散戶起義挾爆GameStop淡倉 遭美證監鎮壓? 名家專欄 13:57 2021/01/28 分享： 美國散戶股民發揮群體力量，相繼挾爆二、三綫股GameStop（美：GME）及AMC（美：AMC）淡倉事件高潮浪，沽空機構及對沖基金宣告平倉投降，散戶一片歡呼聲可能開心得太早。 ... 欄名 : 透視中港美 最新專欄文章 透視中港美 - 內地收水拆息升 北水為何停不了？ 今日 內地收水拆息升 北水為何停不了？ 【人行收水】人行收水內地拆息急升 緊盯北水流量 2021/01/27 【人行收水】人行收水內地拆息急升 緊盯北水流量 透視中港美 - 騰訊好淡對決 北水沽空同創新高 2021/01/27 騰訊好淡對決 北水沽空同創新高 【騰訊股價】淡友鬥大媽 騰訊股價震盪未完（第二版） 2021/01/26 【騰訊股價】淡友鬥大媽 騰訊股價震盪未完（第二版） 透視中港美 - 熱門新股料凍資萬億 抽不散升市 2021/01/26 熱門新股料凍資萬億 抽不散升市 沽空 社交平台 證監會 對沖基金 AMC（美：AMC） GameStop（美：GME） 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入