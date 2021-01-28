對華重炮手展野心 蓬佩奧下一站美國總統？ 國際 17:22 2021/01/28 分享： 拜登上任不到一個月，惟美國傳媒已就2024年的大選議論紛紛，在前總統特朗普（Donald Trump）任內充當對華重炮手的前國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）近日在Twitter一則帖文，充分反映他恨當總統的野心。 ... 撰文 : 林建忠 欄名 : 國金札記 相關文章 澳洲迫科企與傳媒分利 恐惹全球仿傚 2021/01/27 澳洲迫科企與傳媒分利 恐惹全球仿傚 蘇格蘭希望再次獨立公投 合情卻不合理 2021/01/26 蘇格蘭希望再次獨立公投 合情卻不合理 東京奧運不宜再拖 閉門作賽利多於弊 2021/01/25 東京奧運不宜再拖 閉門作賽利多於弊 特朗普醞釀另起爐灶 共和黨頭痕 2021/01/23 特朗普醞釀另起爐灶 共和黨頭痕 歐中關係走向 全看誰人接班默克爾 2021/01/20 歐中關係走向 全看誰人接班默克爾 最新專欄文章 澳洲迫科企與傳媒分利 恐惹全球仿傚 2021/01/27 澳洲迫科企與傳媒分利 恐惹全球仿傚 蘇格蘭希望再次獨立公投 合情卻不合理 2021/01/26 蘇格蘭希望再次獨立公投 合情卻不合理 東京奧運不宜再拖 閉門作賽利多於弊 2021/01/25 東京奧運不宜再拖 閉門作賽利多於弊 特朗普醞釀另起爐灶 共和黨頭痕 2021/01/23 特朗普醞釀另起爐灶 共和黨頭痕 歐中關係走向 全看誰人接班默克爾 2021/01/20 歐中關係走向 全看誰人接班默克爾 政治 選舉 地緣政治 美國共和黨 總統大選 美國 蓬佩奧 特朗普 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入