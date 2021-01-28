對華重炮手展野心 蓬佩奧下一站美國總統？

拜登上任不到一個月，惟美國傳媒已就2024年的大選議論紛紛，在前總統特朗普（Donald Trump）任內充當對華重炮手的前國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）近日在Twitter一則帖文，充分反映他恨當總統的野心。

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