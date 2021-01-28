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對華重炮手展野心 蓬佩奧下一站美國總統？

國際 17:22 2021/01/28

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拜登上任不到一個月，惟美國傳媒已就2024年的大選議論紛紛，在前總統特朗普（Donald Trump）任內充當對華重炮手的前國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）近日在Twitter一則帖文，充分反映他恨當總統的野心。

...

撰文 : 林建忠

欄名 : 國金札記

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