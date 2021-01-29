不應起訴特朗普？ 只為治癒國家及重建信任 國際 16:25 2021/01/29 分享： ▲ 前美國聯邦調查局（FBI）局長科米表示，拜登政府不應起訴卸任的特朗普以治癒國家。 美國前總統特朗普（Donald Trump）正面臨國會彈劾，而且隨時面對稅務和銀行詐欺等多宗官司纏身。惟一向與特朗普不咬弦的聯邦調查局（FBI）前局長科米（James Comey）卻表示，拜登（Joe Biden）政府不應起訴卸任的特朗普以治癒國家。 ... 撰文 : 鄭錦玲 欄名 : 國金好書 相關文章 【彈劾特朗普】民主黨人提案禁特朗普領退休金 2021/01/28 【彈劾特朗普】民主黨人提案禁特朗普領退休金 【特朗普卸任】特朗普紐約物業貶值一半 被嫌形象負面 2021/01/28 【特朗普卸任】特朗普紐約物業貶值一半 被嫌形象負面 【特朗普卸任】住特朗普大道感尷尬 渥太華居民促改名 2021/01/28 【特朗普卸任】住特朗普大道感尷尬 渥太華居民促改名 【國會暴亂】歐盟斥特朗普 對民主造成不可挽回傷害 2021/01/28 【國會暴亂】歐盟斥特朗普 對民主造成不可挽回傷害 特朗普政府官員覓後路 據報數名過檔《霍士新聞》 2021/01/27 特朗普政府官員覓後路 據報數名過檔《霍士新聞》 最新專欄文章 反疫苗運動源於公眾不信任 破解陰謀論助普及接種 2021/01/22 反疫苗運動源於公眾不信任 破解陰謀論助普及接種 共和黨「拉布」阻撓立法 寄望民主黨重掌國會破僵局 2021/01/15 共和黨「拉布」阻撓立法 寄望民主黨重掌國會破僵局 後特朗普時代來臨 改革總統職權不容遲疑 2021/01/08 後特朗普時代來臨 改革總統職權不容遲疑 【變種病毒】生態失衡催生疫情 傳染病屬天災或人禍？ 2020/12/31 【變種病毒】生態失衡催生疫情 傳染病屬天災或人禍？ 英歐為何步向離婚？ 談判延期難阻硬脫歐 2020/12/18 英歐為何步向離婚？ 談判延期難阻硬脫歐 選舉 政治 拜登 特朗普 彈劾 FBI 美國國會 通俄門 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入