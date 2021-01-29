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不應起訴特朗普？ 只為治癒國家及重建信任

國際 16:25 2021/01/29

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前美國聯邦調查局（FBI）局長科米表示，拜登政府不應起訴卸任的特朗普以治癒國家。

美國前總統特朗普（Donald Trump）正面臨國會彈劾，而且隨時面對稅務和銀行詐欺等多宗官司纏身。惟一向與特朗普不咬弦的聯邦調查局（FBI）前局長科米（James Comey）卻表示，拜登（Joe Biden）政府不應起訴卸任的特朗普以治癒國家。

...

撰文 : 鄭錦玲

欄名 : 國金好書

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