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網民挾淡無罪 監管調查有理

名家專欄 2021/01/29

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美國散戶股民發揮群體力量，相繼挾爆二、三綫股GameStop（美：GME）及AMC（美：AMC）淡倉事件高潮浪接浪，沽空機構及對冲基金宣告冚倉投降。散戶一片歡呼聲，卻可能開心得太早。

華府官員及美國證監

...

撰文 : 劉德斌

欄名 : 透視中港美

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