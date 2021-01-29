網民挾淡無罪 監管調查有理 名家專欄 2021/01/29 分享： 美國散戶股民發揮群體力量，相繼挾爆二、三綫股GameStop（美：GME）及AMC（美：AMC）淡倉事件高潮浪接浪，沽空機構及對冲基金宣告冚倉投降。散戶一片歡呼聲，卻可能開心得太早。 華府官員及美國證監 ... 撰文 : 劉德斌 欄名 : 透視中港美 相關文章 維達逆市升 業務表現勁 今日 維達逆市升 業務表現勁 統一走勢最強 高檔產品發力 今日 統一走勢最強 高檔產品發力 最新專欄文章 【散戶鬥大鱷】散戶起義挾爆GameStop淡倉 遭美證監鎮壓? 2021/01/28 【散戶鬥大鱷】散戶起義挾爆GameStop淡倉 遭美證監鎮壓? 透視中港美 - 內地收水拆息升 北水為何停不了？ 2021/01/28 內地收水拆息升 北水為何停不了？ 【人行收水】人行收水內地拆息急升 緊盯北水流量 2021/01/27 【人行收水】人行收水內地拆息急升 緊盯北水流量 透視中港美 - 騰訊好淡對決 北水沽空同創新高 2021/01/27 騰訊好淡對決 北水沽空同創新高 【騰訊股價】淡友鬥大媽 騰訊股價震盪未完（第二版） 2021/01/26 【騰訊股價】淡友鬥大媽 騰訊股價震盪未完（第二版） 微信 證監會 沽空 Nokia 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入