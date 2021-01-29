恒安估值平 內需將擴大

國企指數昨日急挫至支持位，日內有望反彈，而震盪走勢或可在「立春」結束，然後等待「金牛」來臨。而消費股逆市造好，恒安國際（01044）再逼近牛熊分界綫，未來盈利穩增長兼且高息，股價有望衝綫迎接新春。

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