恒安估值平 內需將擴大 名家專欄 2021/01/29 分享： 國企指數昨日急挫至支持位，日內有望反彈，而震盪走勢或可在「立春」結束，然後等待「金牛」來臨。而消費股逆市造好，恒安國際（01044）再逼近牛熊分界綫，未來盈利穩增長兼且高息，股價有望衝綫迎接新春。 政策 ... 撰文 : 余少文 欄名 : 中字股實力談 最新專欄文章 中字股實力談 - 中移動待突破 中央撑有底氣 2021/01/28 中移動待突破 中央撑有底氣 中字股實力談 - 山東黃金高增長 鴿派政策撑金價 2021/01/27 山東黃金高增長 鴿派政策撑金價 中字股實力談 - 寶尊可以追落後 中央撑新式消費 2021/01/26 寶尊可以追落後 中央撑新式消費 中字股實力談 - 石藥估值偏低 集採影響消除 2021/01/23 石藥估值偏低 集採影響消除 中字股實力談 - 鐵塔一日千里 中國力推5G 2021/01/22 鐵塔一日千里 中國力推5G 恒安國際（01044） 中通快遞—SW（02057） 寶尊電商—SW（09991） 閱文集團（00772） 藍月亮集團（06993） 疫情 育兒用品 護理 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入