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恒安估值平 內需將擴大

名家專欄 2021/01/29

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國企指數昨日急挫至支持位，日內有望反彈，而震盪走勢或可在「立春」結束，然後等待「金牛」來臨。而消費股逆市造好，恒安國際（01044）再逼近牛熊分界綫，未來盈利穩增長兼且高息，股價有望衝綫迎接新春。

政策

...

撰文 : 余少文

欄名 : 中字股實力談

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恒安國際（01044） 中通快遞—SW（02057） 寶尊電商—SW（09991） 閱文集團（00772） 藍月亮集團（06993） 疫情 育兒用品 護理

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