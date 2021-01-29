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緣何核心區舖位業主 寧放短租不簽長約 ?

名家專欄 14:00 2021/01/29

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核心區未見長租客租用，除了市況欠佳外，核心區舖位業主普遍具實力，並相信疫情改善後，今年可恢復旅客往來，零售市場即有起色，故不願平價放長租，寧丟吉或放短租。

...

撰文 : 唐榮

欄名 : 專家樓論

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