緣何核心區舖位業主 寧放短租不簽長約 ? 名家專欄 14:00 2021/01/29 分享： 核心區未見長租客租用，除了市況欠佳外，核心區舖位業主普遍具實力，並相信疫情改善後，今年可恢復旅客往來，零售市場即有起色，故不願平價放長租，寧丟吉或放短租。 ... 撰文 : 唐榮 欄名 : 專家樓論 相關文章 當譚仔進駐海港城…… 2021/01/18 當譚仔進駐海港城…… 200萬買迷你舖 真的貪厘印費平？ 2021/01/20 200萬買迷你舖 真的貪厘印費平？ 核心區舖位成交增的啟示 2021/01/21 核心區舖位成交增的啟示 商舖投資 博下半年反彈 2021/01/27 商舖投資 博下半年反彈 最新專欄文章 專家樓論 - 樓市有危亦有機 入市不妨大膽還價 2020/12/18 樓市有危亦有機 入市不妨大膽還價 專家樓論 - 第四波疫情下的新盤高價成交 2020/12/01 第四波疫情下的新盤高價成交 專家樓論 - 當推盤潮遇上疫情第四波 市場借勢「回氣」 2020/11/23 當推盤潮遇上疫情第四波 市場借勢「回氣」 專家樓論 - 大圍柏傲莊兩期 定價解碼 2020/10/29 大圍柏傲莊兩期 定價解碼 專家樓論 - 柏傲莊 I 58人爭1伙 揀樓機會有幾高 2020/10/16 柏傲莊 I 58人爭1伙 揀樓機會有幾高 商舖 香港物業 零售 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入