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閱文維他奶無故爆升 難重演GME「散戶屠鱷」

名家專欄 2021/01/29

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遊戲驛站GameStop（美：GME）的散戶組隊挾淡倉，成為沽空機構投資噩耗，多家淡倉比例高的美股齊爆升。閱文（00772）、維他奶（00345）昨日在未有大消息下，股價齊升逾一成，惹來部分市場人士議

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撰文 : 譚志偉

欄名 : 交易講場

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