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發展商「餓地」多時 轉投農地補地價

名家專欄 14:00 2021/01/29

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近期私人發展商補地價似乎有所加快，新地、泛海等先後為屯門及洪水橋項目補地價，除了是政府加快審批的流程發揮作用外，更重要是政府賣地減少，發展商唯有轉投開發農地，補充土地儲備。

...

欄名 : 樓市分析

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