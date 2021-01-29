發展商「餓地」多時 轉投農地補地價 名家專欄 14:00 2021/01/29 分享： 近期私人發展商補地價似乎有所加快，新地、泛海等先後為屯門及洪水橋項目補地價，除了是政府加快審批的流程發揮作用外，更重要是政府賣地減少，發展商唯有轉投開發農地，補充土地儲備。 ... 欄名 : 樓市分析 相關文章 私樓土地供應危危乎？ 2020/10/06 私樓土地供應危危乎？ 尋找下一個土地供應的「麵粉倉」？ 2020/12/29 尋找下一個土地供應的「麵粉倉」？ 土地供應能否達標 還看補地價磋商進度 2021/01/07 土地供應能否達標 還看補地價磋商進度 最新專欄文章 跨國公司慳成本成主流 商廈租金難升 2021/01/27 跨國公司慳成本成主流 商廈租金難升 麵粉貴麵包難平 新盤定價會更進取？ 2021/01/26 麵粉貴麵包難平 新盤定價會更進取？ 二手旺氣擴散 何時可以全面反彈？ 2021/01/25 二手旺氣擴散 何時可以全面反彈？ 這個冬天不太冷 發展商追吃「新盤氣流」 2021/01/25 這個冬天不太冷 發展商追吃「新盤氣流」 核心區舖位成交增的啟示 2021/01/21 核心區舖位成交增的啟示 土地供應 農地 地政總署 屯門 洪水橋 新地 泛海 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入