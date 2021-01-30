【遊戲驛站GME】只准賣、不准買做壞規矩 雙重標準難服眾

美國GameStop（美︰GME）挾淡倉事件，如此難得一見的大衛打贏歌利亞戲碼，頓時成為全球焦點。怎知好戲在後頭，當勇猛散戶眾志成城同步買貨，挾死沽空機構後，後續劇情發展卻出乎意料，而且引起極大爭議。

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