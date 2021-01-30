【遊戲驛站GME】只准賣、不准買做壞規矩 雙重標準難服眾 國際 10:55 2021/01/30 分享： 美國GameStop（美︰GME）挾淡倉事件，如此難得一見的大衛打贏歌利亞戲碼，頓時成為全球焦點。怎知好戲在後頭，當勇猛散戶眾志成城同步買貨，挾死沽空機構後，後續劇情發展卻出乎意料，而且引起極大爭議。 ... 撰文 : 林建忠 欄名 : 國金札記 相關文章 不應起訴特朗普？ 只為治癒國家及重建信任 今日 不應起訴特朗普？ 只為治癒國家及重建信任 對華重炮手展野心 蓬佩奧下一站美國總統？ 2021/01/28 對華重炮手展野心 蓬佩奧下一站美國總統？ 澳洲迫科企與傳媒分利 恐惹全球仿傚 2021/01/27 澳洲迫科企與傳媒分利 恐惹全球仿傚 蘇格蘭希望再次獨立公投 合情卻不合理 2021/01/26 蘇格蘭希望再次獨立公投 合情卻不合理 東京奧運不宜再拖 閉門作賽利多於弊 2021/01/25 東京奧運不宜再拖 閉門作賽利多於弊 最新專欄文章 對華重炮手展野心 蓬佩奧下一站美國總統？ 2021/01/28 對華重炮手展野心 蓬佩奧下一站美國總統？ 澳洲迫科企與傳媒分利 恐惹全球仿傚 2021/01/27 澳洲迫科企與傳媒分利 恐惹全球仿傚 蘇格蘭希望再次獨立公投 合情卻不合理 2021/01/26 蘇格蘭希望再次獨立公投 合情卻不合理 東京奧運不宜再拖 閉門作賽利多於弊 2021/01/25 東京奧運不宜再拖 閉門作賽利多於弊 特朗普醞釀另起爐灶 共和黨頭痕 2021/01/23 特朗普醞釀另起爐灶 共和黨頭痕 股票 政治 拜登 金融 對沖基金 沽空 美國 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入