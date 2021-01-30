馬斯克愛「出口術」 為市況推波助瀾 名家專欄 2021/01/30 分享： 世界首富、美國電動車公司Tesla（美：TSLA）行政總裁馬斯克（Elon Musk）近日言論屢引發市場震盪。他昨在社交媒體Twitter上，把個人簡介的部分變更為「#bitcoin」，引發比特幣價格 ... 撰文 : 侯景成 欄名 : 交易講場 最新專欄文章 交易講場 - 閱文維他奶無故爆升 難重演GME「散戶屠鱷」 2021/01/29 閱文維他奶無故爆升 難重演GME「散戶屠鱷」 交易講場 - 北水基金持倉港股平均25% 比例可續升？ 2021/01/28 北水基金持倉港股平均25% 比例可續升？ 交易講場 - 做淡美股難搵食 散戶逆襲屠大鱷 2021/01/27 做淡美股難搵食 散戶逆襲屠大鱷 交易講場 - 北水大潮 不可忽視1個黃金窗口 2021/01/26 北水大潮 不可忽視1個黃金窗口 交易講場 - 工業資源股 有望迎「新年升勢」 2021/01/25 工業資源股 有望迎「新年升勢」 金融 特斯拉（Tesla，美：TSLA） 馬斯克 Etsy（美︰ETSY） 美元 買入 Twitter 電動車 WhatsApp 比特幣 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入