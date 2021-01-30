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馬斯克愛「出口術」 為市況推波助瀾

名家專欄 2021/01/30

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世界首富、美國電動車公司Tesla（美：TSLA）行政總裁馬斯克（Elon Musk）近日言論屢引發市場震盪。他昨在社交媒體Twitter上，把個人簡介的部分變更為「#bitcoin」，引發比特幣價格

...

撰文 : 侯景成

欄名 : 交易講場

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