新樓供不應求已成形 名家專欄 14:00 2021/01/30 分享： 去年私樓施工量大幅「插水」，到底只是疫情短暫影響，還是反映長期趨勢？其實無論從中長期數據，或是其他領先指數所見，已見私樓供應減少趨勢漸成形，未來樓價更難跌。 ... 撰文 : 唐榮 欄名 : 專家樓論 相關文章 咪開心住！ 還要等土地變樓房 2020/12/03 咪開心住！ 還要等土地變樓房 私宅地供應不達標 釋出樓價上升信號 2020/12/29 私宅地供應不達標 釋出樓價上升信號 尋找下一個土地供應的「麵粉倉」？ 2020/12/29 尋找下一個土地供應的「麵粉倉」？ 土地供應能否達標 還看補地價磋商進度 2021/01/07 土地供應能否達標 還看補地價磋商進度 發展商「餓地」多時 轉投農地補地價 2021/01/29 發展商「餓地」多時 轉投農地補地價 最新專欄文章 專家樓論 - 緣何核心區舖位業主 寧放短租不簽長約 ? 2021/01/29 緣何核心區舖位業主 寧放短租不簽長約 ? 專家樓論 - 減省成本+在家工作 勢延長甲廈調整期 2021/01/29 減省成本+在家工作 勢延長甲廈調整期 專家樓論 - 城市炸彈 2021/01/29 城市炸彈 專家樓論 - 新世界組財團奪港島南岸5期 鋪路複製柏傲莊銷售神話？ 2021/01/28 新世界組財團奪港島南岸5期 鋪路複製柏傲莊銷售神話？ 專家樓論 - 樓按走勢 愈借愈大 2021/01/28 樓按走勢 愈借愈大 土地供應 樓價 施工量 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入