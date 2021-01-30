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新樓供不應求已成形

名家專欄 14:00 2021/01/30

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去年私樓施工量大幅「插水」，到底只是疫情短暫影響，還是反映長期趨勢？其實無論從中長期數據，或是其他領先指數所見，已見私樓供應減少趨勢漸成形，未來樓價更難跌。

...

撰文 : 唐榮

欄名 : 專家樓論

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