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東京奧運再重要 打尖接種疫苗也無理

國際 12:05 2021/02/01

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近期國際奧委會鼓勵各國代表團前往日本前，不妨考慮首先接種新冠疫苗，反映2021年東京奧運勢在必行，不太可能再次延期。不過，奧運代表團大部分成員是年輕、強壯而健康的運動員，讓他們先於一眾老弱傷殘接種疫苗，絕非合適之舉。

...

撰文 : 嚴智勇

欄名 : 國金札記

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