東京奧運再重要 打尖接種疫苗也無理 國際 12:05 2021/02/01 分享： 近期國際奧委會鼓勵各國代表團前往日本前，不妨考慮首先接種新冠疫苗，反映2021年東京奧運勢在必行，不太可能再次延期。不過，奧運代表團大部分成員是年輕、強壯而健康的運動員，讓他們先於一眾老弱傷殘接種疫苗，絕非合適之舉。 ... 撰文 : 嚴智勇 欄名 : 國金札記 最新專欄文章 【遊戲驛站GME】只准賣、不准買做壞規矩 雙重標準難服眾 2021/01/30 【遊戲驛站GME】只准賣、不准買做壞規矩 雙重標準難服眾 對華重炮手展野心 蓬佩奧下一站美國總統？ 2021/01/28 對華重炮手展野心 蓬佩奧下一站美國總統？ 澳洲迫科企與傳媒分利 恐惹全球仿傚 2021/01/27 澳洲迫科企與傳媒分利 恐惹全球仿傚 蘇格蘭希望再次獨立公投 合情卻不合理 2021/01/26 蘇格蘭希望再次獨立公投 合情卻不合理 東京奧運不宜再拖 閉門作賽利多於弊 2021/01/25 東京奧運不宜再拖 閉門作賽利多於弊 疫苗 運動 疫情 奧運會 傷殘奧運 東京 日本 體育賽事 新冠肺炎疫情 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入