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新盤旺勢 有望延至春節後

名家專欄 14:00 2021/02/01

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2月份擬推售的新盤，部分位於已發展成熟的區域，或是鐵路沿線大型盤，亦有細銀碼的新盤，都屬最大眾化市場的新盤，相信本月一手旺市仍然有望延續。

...

撰文 : 唐榮

欄名 : 專家樓論

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