新盤旺勢 有望延至春節後 名家專欄 14:00 2021/02/01 分享： 2月份擬推售的新盤，部分位於已發展成熟的區域，或是鐵路沿線大型盤，亦有細銀碼的新盤，都屬最大眾化市場的新盤，相信本月一手旺市仍然有望延續。 ... 撰文 : 唐榮 欄名 : 專家樓論 相關文章 新盤賣樓量減 冀細水長流 2021/01/20 新盤賣樓量減 冀細水長流 新盤試水温 定價逐見進取 2021/01/23 新盤試水温 定價逐見進取 帝御．嵐天定價進取 細單位仍具優勢 2021/01/27 帝御．嵐天定價進取 細單位仍具優勢 最新專欄文章 專家樓論 - 業主都要多做功課 今日 業主都要多做功課 專家樓論 - 新樓供不應求已成形 2021/01/30 新樓供不應求已成形 專家樓論 - 緣何核心區舖位業主 寧放短租不簽長約 ? 2021/01/29 緣何核心區舖位業主 寧放短租不簽長約 ? 專家樓論 - 減省成本+在家工作 勢延長甲廈調整期 2021/01/29 減省成本+在家工作 勢延長甲廈調整期 專家樓論 - 城市炸彈 2021/01/29 城市炸彈 一手市場 發展商 LP10 帝御‧嵐天 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入