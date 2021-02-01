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防疫又延7天 限聚至少到年廿九

名家專欄 2021/02/01

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國家主席習近平表明對香港疫情「很擔憂」，本港疫情近日雖然有向下之勢，但是依然反覆。

為盡快壓下疫情，本周三（3日）到期的防疫措施，包括2人限聚、禁晚市堂食等，將再延長7天，過年前（年廿九）都未能放寬。

...

撰文 : 傅流螢

欄名 : 有政戲

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