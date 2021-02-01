防疫又延7天 限聚至少到年廿九 名家專欄 2021/02/01 分享： 國家主席習近平表明對香港疫情「很擔憂」，本港疫情近日雖然有向下之勢，但是依然反覆。 為盡快壓下疫情，本周三（3日）到期的防疫措施，包括2人限聚、禁晚市堂食等，將再延長7天，過年前（年廿九）都未能放寬。 業 ... 撰文 : 傅流螢 欄名 : 有政戲 最新專欄文章 有政戲 - 國藥疫苗供港 究竟能否成事？ 2021/01/29 國藥疫苗供港 究竟能否成事？ 有政戲 - 林鄭視像述職 習3提「愛國者治港」 2021/01/28 林鄭視像述職 習3提「愛國者治港」 有政戲 - 港人大打國藥 林鄭力爭供港 購3疫苗貨未到 港府要謀後着 2021/01/27 港人大打國藥 林鄭力爭供港 購3疫苗貨未到 港府要謀後着 有政戲 - 禁晚市堂食限聚 今宣布再延7天 2021/01/26 禁晚市堂食限聚 今宣布再延7天 有政戲 - 總結圍封經驗 果欄會否成新目標？ 2021/01/25 總結圍封經驗 果欄會否成新目標？ 疫情 中國 傳染病 限聚令 習近平 衞生防護中心 工程 澳門 黃金 農曆新年 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入