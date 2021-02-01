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港股聚焦2月開局 新春後發力

名家專欄 2021/02/01

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環球股市衝高後陷入整固期，恒指上周回吐1,164點或4%，市場普遍預料28000關為重要支持位，農曆新年假期將成為港股的分水巔，看好下半場農曆年後的向上動力。

港股1月急速上漲，北水落力買貨下，全月累計

...

撰文 : 袁諾曦

欄名 : 交易講場

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