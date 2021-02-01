港股聚焦2月開局 新春後發力 名家專欄 2021/02/01 分享： 環球股市衝高後陷入整固期，恒指上周回吐1,164點或4%，市場普遍預料28000關為重要支持位，農曆新年假期將成為港股的分水巔，看好下半場農曆年後的向上動力。 港股1月急速上漲，北水落力買貨下，全月累計 ... 撰文 : 袁諾曦 欄名 : 交易講場 最新專欄文章 交易講場 - 馬斯克愛「出口術」 為市況推波助瀾 2021/01/30 馬斯克愛「出口術」 為市況推波助瀾 交易講場 - 閱文維他奶無故爆升 難重演GME「散戶屠鱷」 2021/01/29 閱文維他奶無故爆升 難重演GME「散戶屠鱷」 交易講場 - 北水基金持倉港股平均25% 比例可續升？ 2021/01/28 北水基金持倉港股平均25% 比例可續升？ 交易講場 - 做淡美股難搵食 散戶逆襲屠大鱷 2021/01/27 做淡美股難搵食 散戶逆襲屠大鱷 交易講場 - 北水大潮 不可忽視1個黃金窗口 2021/01/26 北水大潮 不可忽視1個黃金窗口 金融 港股 美股 投資策略 農曆新年 回購 市盈率 新經濟股 京東健康（06618） 農夫山泉（09633） 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入