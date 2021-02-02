拜登也倡「買美國貨」 美國人真的得益嗎？

「美國優先」、「讓美國再次偉大」這兩句競選口號，在特朗普（Donald Trump）手中玩出千般花樣，對中國發動貿易戰、科技戰及金融戰，威脅退出以逼使重寫北美自由貿易協定（NAFTA）等惹火政策，都源於有關口號。白宮換人，新人事也不一定新作風， 拜登（Joe Biden）甫上台馬上高呼「買美國貨」口號。

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