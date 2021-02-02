拜登也倡「買美國貨」 美國人真的得益嗎？ 國際 12:05 2021/02/02 分享： 「美國優先」、「讓美國再次偉大」這兩句競選口號，在特朗普（Donald Trump）手中玩出千般花樣，對中國發動貿易戰、科技戰及金融戰，威脅退出以逼使重寫北美自由貿易協定（NAFTA）等惹火政策，都源於有關口號。白宮換人，新人事也不一定新作風， 拜登（Joe Biden）甫上台馬上高呼「買美國貨」口號。 ... 撰文 : 林建忠 欄名 : 國金札記 相關文章 東京奧運再重要 打尖接種疫苗也無理 2021/02/01 東京奧運再重要 打尖接種疫苗也無理 【遊戲驛站GME】只准賣、不准買做壞規矩 雙重標準難服眾 2021/01/30 【遊戲驛站GME】只准賣、不准買做壞規矩 雙重標準難服眾 不應起訴特朗普？ 只為治癒國家及重建信任 2021/01/30 不應起訴特朗普？ 只為治癒國家及重建信任 對華重炮手展野心 蓬佩奧下一站美國總統？ 2021/01/28 對華重炮手展野心 蓬佩奧下一站美國總統？ 澳洲迫科企與傳媒分利 恐惹全球仿傚 2021/01/27 澳洲迫科企與傳媒分利 恐惹全球仿傚 最新專欄文章 東京奧運再重要 打尖接種疫苗也無理 2021/02/01 東京奧運再重要 打尖接種疫苗也無理 【遊戲驛站GME】只准賣、不准買做壞規矩 雙重標準難服眾 2021/01/30 【遊戲驛站GME】只准賣、不准買做壞規矩 雙重標準難服眾 對華重炮手展野心 蓬佩奧下一站美國總統？ 2021/01/28 對華重炮手展野心 蓬佩奧下一站美國總統？ 澳洲迫科企與傳媒分利 恐惹全球仿傚 2021/01/27 澳洲迫科企與傳媒分利 恐惹全球仿傚 蘇格蘭希望再次獨立公投 合情卻不合理 2021/01/26 蘇格蘭希望再次獨立公投 合情卻不合理 經濟 貿易戰 全球化 特朗普 拜登 貿易 美國民主黨 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入