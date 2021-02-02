  • 25°C
香港時間 : 2021202日 (週二) 12:32
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
趨勢分析

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

拜登也倡「買美國貨」 美國人真的得益嗎？

國際 12:05 2021/02/02

分享：

「美國優先」、「讓美國再次偉大」這兩句競選口號，在特朗普（Donald Trump）手中玩出千般花樣，對中國發動貿易戰、科技戰及金融戰，威脅退出以逼使重寫北美自由貿易協定（NAFTA）等惹火政策，都源於有關口號。白宮換人，新人事也不一定新作風， 拜登（Joe Biden）甫上台馬上高呼「買美國貨」口號。

...

撰文 : 林建忠

欄名 : 國金札記

相關文章

東京奧運再重要 打尖接種疫苗也無理
2021/02/01
東京奧運再重要 打尖接種疫苗也無理
【遊戲驛站GME】只准賣、不准買做壞規矩 雙重標準難服眾
2021/01/30
【遊戲驛站GME】只准賣、不准買做壞規矩 雙重標準難服眾
不應起訴特朗普？ 只為治癒國家及重建信任
2021/01/30
不應起訴特朗普？ 只為治癒國家及重建信任
對華重炮手展野心 蓬佩奧下一站美國總統？
2021/01/28
對華重炮手展野心 蓬佩奧下一站美國總統？
澳洲迫科企與傳媒分利 恐惹全球仿傚
2021/01/27
澳洲迫科企與傳媒分利 恐惹全球仿傚

最新專欄文章

東京奧運再重要 打尖接種疫苗也無理
2021/02/01
東京奧運再重要 打尖接種疫苗也無理
【遊戲驛站GME】只准賣、不准買做壞規矩 雙重標準難服眾
2021/01/30
【遊戲驛站GME】只准賣、不准買做壞規矩 雙重標準難服眾
對華重炮手展野心 蓬佩奧下一站美國總統？
2021/01/28
對華重炮手展野心 蓬佩奧下一站美國總統？
澳洲迫科企與傳媒分利 恐惹全球仿傚
2021/01/27
澳洲迫科企與傳媒分利 恐惹全球仿傚
蘇格蘭希望再次獨立公投 合情卻不合理
2021/01/26
蘇格蘭希望再次獨立公投 合情卻不合理
經濟 貿易戰 全球化 特朗普 拜登 貿易 美國民主黨

下一篇文章

東京奧運再重要 打尖接種疫苗也無理
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版