港股挾淡日日上演 下隻騰訊？ 名家專欄 2021/02/02 分享： 美國散戶在社交平台「吹雞」集體出擊挾爆淡倉餘波未了，散戶與華爾街大鱷決戰或未完。港股市場重磅股沽空和挾淡攻防戰幾乎每日上演，早前有遭美方禁投令衝擊的中移動（00941），下一隻遭大挾淡倉的重磅股可能是 ... 撰文 : 劉德斌 欄名 : 透視中港美 相關文章 九毛九破頂 新店大幅增 今日 九毛九破頂 新店大幅增 最新專欄文章 透視中港美 - 當心牛市的程咬金 2021/02/01 當心牛市的程咬金 透視中港美 - 網民挾淡無罪 監管調查有理 2021/01/29 網民挾淡無罪 監管調查有理 【散戶鬥大鱷】散戶起義挾爆GameStop淡倉 遭美證監鎮壓? 2021/01/28 【散戶鬥大鱷】散戶起義挾爆GameStop淡倉 遭美證監鎮壓? 透視中港美 - 內地收水拆息升 北水為何停不了？ 2021/01/28 內地收水拆息升 北水為何停不了？ 【人行收水】人行收水內地拆息急升 緊盯北水流量 2021/01/27 【人行收水】人行收水內地拆息急升 緊盯北水流量 港股 美股 石油 電訊 Tesla 港股通 制裁 沽空 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入