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港股挾淡日日上演 下隻騰訊？

名家專欄 2021/02/02

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美國散戶在社交平台「吹雞」集體出擊挾爆淡倉餘波未了，散戶與華爾街大鱷決戰或未完。港股市場重磅股沽空和挾淡攻防戰幾乎每日上演，早前有遭美方禁投令衝擊的中移動（00941），下一隻遭大挾淡倉的重磅股可能是

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撰文 : 劉德斌

欄名 : 透視中港美

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