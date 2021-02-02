百勝趁平買 餐飲已復甦 名家專欄 2021/02/02 分享： 國企指數四連跌後昨日報復式反彈，惟小心1月下旬開始的調整未結束，農曆年前會繼續震盪。而內地疫情緩和加上農曆年將至，預期內地餐飲需求會上升，百勝中國（09987）今年盈利可恢復雙位數增長，追S股落後另一 ... 撰文 : 余少文 欄名 : 中字股實力談 最新專欄文章 中字股實力談 - 恒安估值平 內需將擴大 2021/01/29 恒安估值平 內需將擴大 中字股實力談 - 中移動待突破 中央撑有底氣 2021/01/28 中移動待突破 中央撑有底氣 中字股實力談 - 山東黃金高增長 鴿派政策撑金價 2021/01/27 山東黃金高增長 鴿派政策撑金價 中字股實力談 - 寶尊可以追落後 中央撑新式消費 2021/01/26 寶尊可以追落後 中央撑新式消費 中字股實力談 - 石藥估值偏低 集採影響消除 2021/01/23 石藥估值偏低 集採影響消除 百勝中國－S（09987） 寶尊電商—SW（09991） 中通快遞—SW（02057） 海底撈（06862） 呷哺呷哺（00520） 九毛九（09922） 餐廳 餐飲 疫苗 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入