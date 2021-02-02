百勝趁平買 餐飲已復甦

國企指數四連跌後昨日報復式反彈，惟小心1月下旬開始的調整未結束，農曆年前會繼續震盪。而內地疫情緩和加上農曆年將至，預期內地餐飲需求會上升，百勝中國（09987）今年盈利可恢復雙位數增長，追S股落後另一

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