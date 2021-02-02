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百勝趁平買 餐飲已復甦

名家專欄 2021/02/02

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國企指數四連跌後昨日報復式反彈，惟小心1月下旬開始的調整未結束，農曆年前會繼續震盪。而內地疫情緩和加上農曆年將至，預期內地餐飲需求會上升，百勝中國（09987）今年盈利可恢復雙位數增長，追S股落後另一

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撰文 : 余少文

欄名 : 中字股實力談

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百勝中國－S（09987） 寶尊電商—SW（09991） 中通快遞—SW（02057） 海底撈（06862） 呷哺呷哺（00520） 九毛九（09922） 餐廳 餐飲 疫苗

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