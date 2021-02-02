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股市財富效應 支撐樓市成交

名家專欄 14:00 2021/02/02

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春節前二手市場進一步升溫，首置買家爭相入市，推高各區屋苑交投增加，二手業主亦借勢反價，反映準買家恐遲買更貴，趕在春節前偷步入市。

...

撰文 : 唐榮

欄名 : 專家樓論

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