股市財富效應 支撐樓市成交 名家專欄 14:00 2021/02/02 分享： 春節前二手市場進一步升溫，首置買家爭相入市，推高各區屋苑交投增加，二手業主亦借勢反價，反映準買家恐遲買更貴，趕在春節前偷步入市。 ... 撰文 : 唐榮 欄名 : 專家樓論 相關文章 細價樓帶動升市 二手爆發破頂潮? 2021/01/21 細價樓帶動升市 二手爆發破頂潮? 二手旺氣擴散 何時可以全面反彈？ 2021/01/25 二手旺氣擴散 何時可以全面反彈？ 樓市對疫情已產生「抗體」 2021/01/26 樓市對疫情已產生「抗體」 業主都要多做功課 2021/02/01 業主都要多做功課 最新專欄文章 專家樓論 - 牛多數好過鼠？ 今日 牛多數好過鼠？ 專家樓論 - 新盤旺勢 有望延至春節後 2021/02/01 新盤旺勢 有望延至春節後 專家樓論 - 業主都要多做功課 2021/02/01 業主都要多做功課 專家樓論 - 新樓供不應求已成形 2021/01/30 新樓供不應求已成形 專家樓論 - 緣何核心區舖位業主 寧放短租不簽長約 ? 2021/01/29 緣何核心區舖位業主 寧放短租不簽長約 ? 二手市場 樓價 成交 青衣 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入