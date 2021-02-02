中央反制BNO 若加辣有幾辣？

英國的英國國民（海外）護照（BNO）移民計劃，港人周日（1月31日）起可以網上申請，中央已表明會出手反制。據悉，中央現時擬推出的反制措施，只屬小辣；但有親中消息指，中央還留有大辣招數，視乎形勢是否出招

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