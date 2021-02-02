  • 19°C
香港時間 : 2021202日 (週二) 01:54
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
趨勢分析

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

中央反制BNO 若加辣有幾辣？

名家專欄 2021/02/02

分享：

英國的英國國民（海外）護照（BNO）移民計劃，港人周日（1月31日）起可以網上申請，中央已表明會出手反制。據悉，中央現時擬推出的反制措施，只屬小辣；但有親中消息指，中央還留有大辣招數，視乎形勢是否出招

...

撰文 : 傅流螢

欄名 : 有政戲

最新專欄文章

有政戲 - 防疫又延7天 限聚至少到年廿九
2021/02/01
防疫又延7天 限聚至少到年廿九
有政戲 - 國藥疫苗供港 究竟能否成事？
2021/01/29
國藥疫苗供港 究竟能否成事？
有政戲 - 林鄭視像述職 習3提「愛國者治港」
2021/01/28
林鄭視像述職 習3提「愛國者治港」
有政戲 - 港人大打國藥 林鄭力爭供港 購3疫苗貨未到 港府要謀後着
2021/01/27
港人大打國藥 林鄭力爭供港 購3疫苗貨未到 港府要謀後着
有政戲 - 禁晚市堂食限聚 今宣布再延7天
2021/01/26
禁晚市堂食限聚 今宣布再延7天
傅流螢 中國 香港 政治 英國 移民 基本法 葉劉淑儀 BNO 居留權

下一篇文章

奧運精英先打疫苗 非不為也實不能也
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版