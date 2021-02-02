中央反制BNO 若加辣有幾辣？ 名家專欄 2021/02/02 分享： 英國的英國國民（海外）護照（BNO）移民計劃，港人周日（1月31日）起可以網上申請，中央已表明會出手反制。據悉，中央現時擬推出的反制措施，只屬小辣；但有親中消息指，中央還留有大辣招數，視乎形勢是否出招 ... 撰文 : 傅流螢 欄名 : 有政戲 最新專欄文章 有政戲 - 防疫又延7天 限聚至少到年廿九 2021/02/01 防疫又延7天 限聚至少到年廿九 有政戲 - 國藥疫苗供港 究竟能否成事？ 2021/01/29 國藥疫苗供港 究竟能否成事？ 有政戲 - 林鄭視像述職 習3提「愛國者治港」 2021/01/28 林鄭視像述職 習3提「愛國者治港」 有政戲 - 港人大打國藥 林鄭力爭供港 購3疫苗貨未到 港府要謀後着 2021/01/27 港人大打國藥 林鄭力爭供港 購3疫苗貨未到 港府要謀後着 有政戲 - 禁晚市堂食限聚 今宣布再延7天 2021/01/26 禁晚市堂食限聚 今宣布再延7天 傅流螢 中國 香港 政治 英國 移民 基本法 葉劉淑儀 BNO 居留權 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入