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樓市升溫 發展商定價仍克制？

名家專欄 12:59 2021/02/02

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近一個月一手樓市雖然氣氛明顯轉旺，但發展商對市況仍然較為審慎，尤其一些大銀碼的單位，定價更加克制，例如最近觀塘一個樓盤重推，跟兩年前的定價相若。

...

欄名 : 樓市分析

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