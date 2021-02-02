樓市升溫 發展商定價仍克制？ 名家專欄 12:59 2021/02/02 分享： 近一個月一手樓市雖然氣氛明顯轉旺，但發展商對市況仍然較為審慎，尤其一些大銀碼的單位，定價更加克制，例如最近觀塘一個樓盤重推，跟兩年前的定價相若。 ... 欄名 : 樓市分析 相關文章 大銀碼新盤搶客 高成數免壓測樓按 2021/01/20 大銀碼新盤搶客 高成數免壓測樓按 新盤試水温 定價逐見進取 2021/01/23 新盤試水温 定價逐見進取 麵粉貴麵包難平 新盤定價會更進取？ 2021/01/26 麵粉貴麵包難平 新盤定價會更進取？ 新盤旺勢 有望延至春節後 2021/02/01 新盤旺勢 有望延至春節後 最新專欄文章 你剛攻擊我的村莊？ 2021/02/01 你剛攻擊我的村莊？ 發展商「餓地」多時 轉投農地補地價 2021/01/29 發展商「餓地」多時 轉投農地補地價 跨國公司慳成本成主流 商廈租金難升 2021/01/27 跨國公司慳成本成主流 商廈租金難升 麵粉貴麵包難平 新盤定價會更進取？ 2021/01/26 麵粉貴麵包難平 新盤定價會更進取？ 二手旺氣擴散 何時可以全面反彈？ 2021/01/25 二手旺氣擴散 何時可以全面反彈？ 一手市場 發展商 差餉物業估價署 樓價 觀塘 啟德 MONACO 安峯 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入