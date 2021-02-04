促英國共享疫苗 世衛未免強人所難

不知是否因為自己也曾染疫，英國首相約翰遜（Boris Johnson）對接種新冠疫苗相當上心，連帶英國的疫苗接種進度也是頗快，最新進展是每100人中接種了13.9劑，屬世界前列，遠勝歐盟。接種進度快，理應是好事，落在世界衛生組織（WHO）眼中，卻成了罪過。

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