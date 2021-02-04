促英國共享疫苗 世衛未免強人所難 國際 12:05 2021/02/04 分享： 不知是否因為自己也曾染疫，英國首相約翰遜（Boris Johnson）對接種新冠疫苗相當上心，連帶英國的疫苗接種進度也是頗快，最新進展是每100人中接種了13.9劑，屬世界前列，遠勝歐盟。接種進度快，理應是好事，落在世界衛生組織（WHO）眼中，卻成了罪過。 ... 撰文 : 林建忠 欄名 : 國金札記 相關文章 拜登也倡「買美國貨」 美國人真的得益嗎？ 2021/02/02 拜登也倡「買美國貨」 美國人真的得益嗎？ 東京奧運再重要 打尖接種疫苗也無理 2021/02/01 東京奧運再重要 打尖接種疫苗也無理 【遊戲驛站GME】只准賣、不准買做壞規矩 雙重標準難服眾 2021/01/30 【遊戲驛站GME】只准賣、不准買做壞規矩 雙重標準難服眾 不應起訴特朗普？ 只為治癒國家及重建信任 2021/01/30 不應起訴特朗普？ 只為治癒國家及重建信任 對華重炮手展野心 蓬佩奧下一站美國總統？ 2021/01/28 對華重炮手展野心 蓬佩奧下一站美國總統？ 最新專欄文章 澳洲嚴打Google 微軟Bing有機可乘？ 2021/02/03 澳洲嚴打Google 微軟Bing有機可乘？ 拜登也倡「買美國貨」 美國人真的得益嗎？ 2021/02/02 拜登也倡「買美國貨」 美國人真的得益嗎？ 東京奧運再重要 打尖接種疫苗也無理 2021/02/01 東京奧運再重要 打尖接種疫苗也無理 【遊戲驛站GME】只准賣、不准買做壞規矩 雙重標準難服眾 2021/01/30 【遊戲驛站GME】只准賣、不准買做壞規矩 雙重標準難服眾 對華重炮手展野心 蓬佩奧下一站美國總統？ 2021/01/28 對華重炮手展野心 蓬佩奧下一站美國總統？ 疫情 傳染病 政治 冠狀病毒 新冠肺炎 全球大流行 新冠肺炎疫情 疫苗 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入