澳洲嚴打Google 微軟Bing有機可乘？

澳洲政府與跨國科網巨頭Google的爭拗沒完沒了，Google高調威脅澳洲政府，稱若強制Google對傳媒付費或退出澳洲市場。面對Google咄咄逼人，總理莫里森（Scott Morrison）四兩撥千斤，稱若Google退出，大可改用微軟（Microsoft）旗下搜索引擎Bing，化解攻勢。

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