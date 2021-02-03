澳洲嚴打Google 微軟Bing有機可乘？ 國際 12:05 2021/02/03 分享： 澳洲政府與跨國科網巨頭Google的爭拗沒完沒了，Google高調威脅澳洲政府，稱若強制Google對傳媒付費或退出澳洲市場。面對Google咄咄逼人，總理莫里森（Scott Morrison）四兩撥千斤，稱若Google退出，大可改用微軟（Microsoft）旗下搜索引擎Bing，化解攻勢。 ... 撰文 : 林建忠 欄名 : 國金札記 相關文章 拜登也倡「買美國貨」 美國人真的得益嗎？ 2021/02/02 拜登也倡「買美國貨」 美國人真的得益嗎？ 東京奧運再重要 打尖接種疫苗也無理 2021/02/01 東京奧運再重要 打尖接種疫苗也無理 【遊戲驛站GME】只准賣、不准買做壞規矩 雙重標準難服眾 2021/01/30 【遊戲驛站GME】只准賣、不准買做壞規矩 雙重標準難服眾 不應起訴特朗普？ 只為治癒國家及重建信任 2021/01/30 不應起訴特朗普？ 只為治癒國家及重建信任 對華重炮手展野心 蓬佩奧下一站美國總統？ 2021/01/28 對華重炮手展野心 蓬佩奧下一站美國總統？ 最新專欄文章 拜登也倡「買美國貨」 美國人真的得益嗎？ 2021/02/02 拜登也倡「買美國貨」 美國人真的得益嗎？ 東京奧運再重要 打尖接種疫苗也無理 2021/02/01 東京奧運再重要 打尖接種疫苗也無理 【遊戲驛站GME】只准賣、不准買做壞規矩 雙重標準難服眾 2021/01/30 【遊戲驛站GME】只准賣、不准買做壞規矩 雙重標準難服眾 對華重炮手展野心 蓬佩奧下一站美國總統？ 2021/01/28 對華重炮手展野心 蓬佩奧下一站美國總統？ 澳洲迫科企與傳媒分利 恐惹全球仿傚 2021/01/27 澳洲迫科企與傳媒分利 恐惹全球仿傚 網上搜尋 壟斷 媒體 Google Chrome Safari Android Apple Google Microsoft 莫里森 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入