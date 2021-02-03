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澳洲嚴打Google 微軟Bing有機可乘？

國際 12:05 2021/02/03

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澳洲政府與跨國科網巨頭Google的爭拗沒完沒了，Google高調威脅澳洲政府，稱若強制Google對傳媒付費或退出澳洲市場。面對Google咄咄逼人，總理莫里森（Scott Morrison）四兩撥千斤，稱若Google退出，大可改用微軟（Microsoft）旗下搜索引擎Bing，化解攻勢。

...

撰文 : 林建忠

欄名 : 國金札記

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