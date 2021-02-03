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散戶挾淡落幕 大戶重掌升市

名家專欄 2021/02/03

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美國散戶挾爆淡倉高潮漸過，挾淡焦點股Gamestop（美：GME）股價周一急回，散戶挾升新目標白銀昨日亞洲市亦回落。散戶大軍預期階段性撤退，市場震盪憂慮漸減，重磅科技股領漲美股升勢短綫重回正軌。

美國散

...

撰文 : 劉德斌

欄名 : 透視中港美

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