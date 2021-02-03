散戶挾淡落幕 大戶重掌升市 名家專欄 2021/02/03 分享： 美國散戶挾爆淡倉高潮漸過，挾淡焦點股Gamestop（美：GME）股價周一急回，散戶挾升新目標白銀昨日亞洲市亦回落。散戶大軍預期階段性撤退，市場震盪憂慮漸減，重磅科技股領漲美股升勢短綫重回正軌。 美國散 ... 撰文 : 劉德斌 欄名 : 透視中港美 相關文章 泰格醫藥低吸 行業增長廣闊 今日 泰格醫藥低吸 行業增長廣闊 君實收入倍增 股價優於大市 今日 君實收入倍增 股價優於大市 最新專欄文章 【散戶挾淡】美散戶挾淡震盪憂慮減 資金再聚焦重磅科技股 2021/02/02 【散戶挾淡】美散戶挾淡震盪憂慮減 資金再聚焦重磅科技股 透視中港美 - 港股挾淡日日上演 下隻騰訊？ 2021/02/02 港股挾淡日日上演 下隻騰訊？ 透視中港美 - 當心牛市的程咬金 2021/02/01 當心牛市的程咬金 透視中港美 - 網民挾淡無罪 監管調查有理 2021/01/29 網民挾淡無罪 監管調查有理 【散戶鬥大鱷】散戶起義挾爆GameStop淡倉 遭美證監鎮壓? 2021/01/28 【散戶鬥大鱷】散戶起義挾爆GameStop淡倉 遭美證監鎮壓? 港股 美股 汽車股 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入