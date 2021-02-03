威高破位追落後 醫療器械市場俏

A、H股指數昨日齊升，國企指數一度重上11700點，有望震盪再衝萬二點。至於傳統股份依然不濟，醫藥股則普升，可留意跟醫療衞生息息相關的器械股，尤其威高股份（01066）未來盈利可保雙位數增長，估值又低

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