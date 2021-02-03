新盤百花齊放 樓市復甦在望？ 名家專欄 07:00 2021/02/03 分享： 新盤戰白熱化，無論全新項目以及餘貨新盤都紛紛推出市場，而且定價上普遍都貼近市價，以吸引準買家入市，有助加快樓市復甦。 ... 撰文 : 唐榮 欄名 : 專家樓論 相關文章 新盤試水温 定價逐見進取 2021/01/23 新盤試水温 定價逐見進取 新盤爆發搶購潮 旺市延至農曆年後 2021/01/22 新盤爆發搶購潮 旺市延至農曆年後 新盤旺勢 有望延至春節後 2021/02/01 新盤旺勢 有望延至春節後 麵粉貴麵包難平 新盤定價會更進取？ 2021/01/26 麵粉貴麵包難平 新盤定價會更進取？ 最新專欄文章 專家樓論 - 月薪x100 最完美按揭額？ 今日 月薪x100 最完美按揭額？ 專家樓論 - 股市財富效應 支撐樓市成交 2021/02/02 股市財富效應 支撐樓市成交 專家樓論 - 牛多數好過鼠？ 2021/02/02 牛多數好過鼠？ 專家樓論 - 新盤旺勢 有望延至春節後 2021/02/01 新盤旺勢 有望延至春節後 專家樓論 - 業主都要多做功課 2021/02/01 業主都要多做功課 一手市場 發展商 豪宅 太子 屯門 香港 觀塘 何文田 新地 香港小輪 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入