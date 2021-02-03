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新盤百花齊放   樓市復甦在望？

名家專欄 07:00 2021/02/03

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新盤戰白熱化，無論全新項目以及餘貨新盤都紛紛推出市場，而且定價上普遍都貼近市價，以吸引準買家入市，有助加快樓市復甦。

...

撰文 : 唐榮

欄名 : 專家樓論

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