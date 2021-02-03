GME是散戶對大鱷 還是大鱷廝殺？ 名家專欄 2021/02/03 分享： 美股散戶挾倉潮有散水迹象，作為主戰場的GameStop（美：GME）周一（1日）回吐逾30%。隨着事件持續發酵，投資界對事件亦有更多不同角度的解讀。沽空機構渾水創辦人Carson Block最新表示， ... 撰文 : 譚志偉 欄名 : 交易講場 最新專欄文章 交易講場 - 美元踏入結構性熊市 投資者迎新格局 2021/02/02 美元踏入結構性熊市 投資者迎新格局 交易講場 - 港股聚焦2月開局 新春後發力 2021/02/01 港股聚焦2月開局 新春後發力 交易講場 - 馬斯克愛「出口術」 為市況推波助瀾 2021/01/30 馬斯克愛「出口術」 為市況推波助瀾 交易講場 - 閱文維他奶無故爆升 難重演GME「散戶屠鱷」 2021/01/29 閱文維他奶無故爆升 難重演GME「散戶屠鱷」 交易講場 - 北水基金持倉港股平均25% 比例可續升？ 2021/01/28 北水基金持倉港股平均25% 比例可續升？ 金融 美股 貨幣政策 沽出 期權 沽空 巴菲特 行使價 網易－S（09999） 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入