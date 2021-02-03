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GME是散戶對大鱷 還是大鱷廝殺？

名家專欄 2021/02/03

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美股散戶挾倉潮有散水迹象，作為主戰場的GameStop（美：GME）周一（1日）回吐逾30%。隨着事件持續發酵，投資界對事件亦有更多不同角度的解讀。沽空機構渾水創辦人Carson Block最新表示，

...

撰文 : 譚志偉

欄名 : 交易講場

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