疫苗傳喜訊 科興臨床數據快交港 中央願幫手 令疫苗盡快供港 名家專欄 2021/02/03 分享： 國藥疫苗本周將送抵澳門。香港亦有好消息，已訂購的內地科興疫苗，很快將向港府的疫苗顧問專家委員會提交臨床數據，以便專家和港府審批；中央亦願幫手，令疫苗盡快供港。 10萬劑國藥疫苗 本周送抵澳門 新冠疫苗全球 ... 撰文 : 傅流螢 欄名 : 有政戲 相關文章 疫苗帶動定單 內地針筒廠壓力大 今日 疫苗帶動定單 內地針筒廠壓力大 阿斯利康測試少打半劑 涉瞞志願者 今日 阿斯利康測試少打半劑 涉瞞志願者 最新專欄文章 有政戲 - 中央反制BNO 若加辣有幾辣？ 2021/02/02 中央反制BNO 若加辣有幾辣？ 有政戲 - 防疫又延7天 限聚至少到年廿九 2021/02/01 防疫又延7天 限聚至少到年廿九 有政戲 - 國藥疫苗供港 究竟能否成事？ 2021/01/29 國藥疫苗供港 究竟能否成事？ 有政戲 - 林鄭視像述職 習3提「愛國者治港」 2021/01/28 林鄭視像述職 習3提「愛國者治港」 有政戲 - 港人大打國藥 林鄭力爭供港 購3疫苗貨未到 港府要謀後着 2021/01/27 港人大打國藥 林鄭力爭供港 購3疫苗貨未到 港府要謀後着 疫苗 新冠肺炎疫情 新冠肺炎 疫情 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入