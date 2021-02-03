國藥疫苗本周將送抵澳門。香港亦有好消息，已訂購的內地科興疫苗，很快將向港府的疫苗顧問專家委員會提交臨床數據，以便專家和港府審批；中央亦願幫手，令疫苗盡快供港。

10萬劑國藥疫苗 本周送抵澳門

新冠疫苗全球

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