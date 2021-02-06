歐盟禁疫苗出口 凸顯抗疫一團糟 國際 07:05 2021/02/06 分享： 歐盟上周宣布限制新冠疫苗出口，更在北愛爾蘭邊境變相設立「硬邊界」，備受千夫所指，甚至被斥等同「疫苗民族主義」（vaccine nationalism）。雖然歐盟很快承認在事件中犯錯，但堅拒撤回出口限制措施，只肯撤回北愛的「硬邊界」。今次歐盟狗急跳牆，可謂為他們整個抗疫工程的糊塗帳，再添一筆。 ... 撰文 : 嚴智勇 欄名 : 國金札記 最新專欄文章 促英國共享疫苗 世衛未免強人所難 2021/02/04 促英國共享疫苗 世衛未免強人所難 澳洲嚴打Google 微軟Bing有機可乘？ 2021/02/03 澳洲嚴打Google 微軟Bing有機可乘？ 拜登也倡「買美國貨」 美國人真的得益嗎？ 2021/02/02 拜登也倡「買美國貨」 美國人真的得益嗎？ 東京奧運再重要 打尖接種疫苗也無理 2021/02/01 東京奧運再重要 打尖接種疫苗也無理 【遊戲驛站GME】只准賣、不准買做壞規矩 雙重標準難服眾 2021/01/30 【遊戲驛站GME】只准賣、不准買做壞規矩 雙重標準難服眾 疫苗 疫情 新冠肺炎疫情 世界衞生組織 歐盟 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入