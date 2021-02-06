歐盟禁疫苗出口 凸顯抗疫一團糟

歐盟上周宣布限制新冠疫苗出口，更在北愛爾蘭邊境變相設立「硬邊界」，備受千夫所指，甚至被斥等同「疫苗民族主義」（vaccine nationalism）。雖然歐盟很快承認在事件中犯錯，但堅拒撤回出口限制措施，只肯撤回北愛的「硬邊界」。今次歐盟狗急跳牆，可謂為他們整個抗疫工程的糊塗帳，再添一筆。

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