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歐盟禁疫苗出口 凸顯抗疫一團糟

國際 07:05 2021/02/06

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歐盟上周宣布限制新冠疫苗出口，更在北愛爾蘭邊境變相設立「硬邊界」，備受千夫所指，甚至被斥等同「疫苗民族主義」（vaccine nationalism）。雖然歐盟很快承認在事件中犯錯，但堅拒撤回出口限制措施，只肯撤回北愛的「硬邊界」。今次歐盟狗急跳牆，可謂為他們整個抗疫工程的糊塗帳，再添一筆。

...

撰文 : 嚴智勇

欄名 : 國金札記

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