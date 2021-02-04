人行閂水喉 北水快收爐 名家專欄 2021/02/04 分享： 美股3大指數周二齊升逾1%，帶動亞太股市全綫向好，港股尾市雖扭轉跌勢微升，仍為A股以外區內較弱股市。港股呆滯雖可視為過去兩日勁升後的正常整固，惟人行農曆年前再度收水，加上北水下周二起提前收爐，港股資金 ... 撰文 : 劉德斌 欄名 : 透視中港美 相關文章 京東拆業務 股價有憧憬 今日 京東拆業務 股價有憧憬 融創發盈喜 反彈可持續 今日 融創發盈喜 反彈可持續 最新專欄文章 【人行收水】人行農曆年前再收水 港股水緊亞洲最弱 2021/02/03 【人行收水】人行農曆年前再收水 港股水緊亞洲最弱 透視中港美 - 散戶挾淡落幕 大戶重掌升市 2021/02/03 散戶挾淡落幕 大戶重掌升市 【散戶挾淡】美散戶挾淡震盪憂慮減 資金再聚焦重磅科技股 2021/02/02 【散戶挾淡】美散戶挾淡震盪憂慮減 資金再聚焦重磅科技股 透視中港美 - 港股挾淡日日上演 下隻騰訊？ 2021/02/02 港股挾淡日日上演 下隻騰訊？ 透視中港美 - 當心牛市的程咬金 2021/02/01 當心牛市的程咬金 北水流入 港股 美股 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入