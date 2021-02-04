人行閂水喉 北水快收爐

美股3大指數周二齊升逾1%，帶動亞太股市全綫向好，港股尾市雖扭轉跌勢微升，仍為A股以外區內較弱股市。港股呆滯雖可視為過去兩日勁升後的正常整固，惟人行農曆年前再度收水，加上北水下周二起提前收爐，港股資金

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