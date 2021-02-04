彩虹太陽能可買 光伏玻璃收成期 名家專欄 2021/02/04 分享： 國企指數連升三日，但農曆年將至，不排除未來一周大市走勢可能更為波動，而彩虹新能源（00438）的股價近日亦見波動，但其開拓光伏玻璃多年，未來盈利會呈高增長，但其估值在板塊中卻是最低，有追落後空間。 政策 ... 撰文 : 余少文 欄名 : 中字股實力談 最新專欄文章 中字股實力談 - 威高破位追落後 醫療器械市場俏 2021/02/03 威高破位追落後 醫療器械市場俏 中字股實力談 - 百勝趁平買 餐飲已復甦 2021/02/02 百勝趁平買 餐飲已復甦 中字股實力談 - 恒安估值平 內需將擴大 2021/01/29 恒安估值平 內需將擴大 中字股實力談 - 中移動待突破 中央撑有底氣 2021/01/28 中移動待突破 中央撑有底氣 中字股實力談 - 山東黃金高增長 鴿派政策撑金價 2021/01/27 山東黃金高增長 鴿派政策撑金價 彩虹新能源（00438） 福萊特玻璃（06865） 信義光能（00968） 快手—W（01024） 中通快遞—SW（02057） 習近平 新能源 太陽能 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入