彩虹太陽能可買 光伏玻璃收成期

國企指數連升三日，但農曆年將至，不排除未來一周大市走勢可能更為波動，而彩虹新能源（00438）的股價近日亦見波動，但其開拓光伏玻璃多年，未來盈利會呈高增長，但其估值在板塊中卻是最低，有追落後空間。

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