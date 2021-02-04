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彩虹太陽能可買 光伏玻璃收成期

名家專欄 2021/02/04

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國企指數連升三日，但農曆年將至，不排除未來一周大市走勢可能更為波動，而彩虹新能源（00438）的股價近日亦見波動，但其開拓光伏玻璃多年，未來盈利會呈高增長，但其估值在板塊中卻是最低，有追落後空間。

政策

...

撰文 : 余少文

欄名 : 中字股實力談

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彩虹新能源（00438） 福萊特玻璃（06865） 信義光能（00968） 快手—W（01024） 中通快遞—SW（02057） 習近平 新能源 太陽能

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