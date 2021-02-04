北水南下料持續 惟趨勢放緩

北水今年南下速度加快，成為港股向上的主要推動力。

北水淨流入 全年估逾萬億

市場憂慮北水南下會煞停，中外券商均認為，隨內地互惠基金發行規模大增，AH股溢價仍存在，北水南下於未來數季仍會持續，但趨勢會放緩。

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