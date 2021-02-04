北水南下料持續 惟趨勢放緩 名家專欄 2021/02/04 分享： 北水今年南下速度加快，成為港股向上的主要推動力。 北水淨流入 全年估逾萬億 市場憂慮北水南下會煞停，中外券商均認為，隨內地互惠基金發行規模大增，AH股溢價仍存在，北水南下於未來數季仍會持續，但趨勢會放緩。 ... 撰文 : 陳韻妍 欄名 : 交易講場 最新專欄文章 交易講場 - GME是散戶對大鱷 還是大鱷廝殺？ 2021/02/03 GME是散戶對大鱷 還是大鱷廝殺？ 交易講場 - 美元踏入結構性熊市 投資者迎新格局 2021/02/02 美元踏入結構性熊市 投資者迎新格局 交易講場 - 港股聚焦2月開局 新春後發力 2021/02/01 港股聚焦2月開局 新春後發力 交易講場 - 馬斯克愛「出口術」 為市況推波助瀾 2021/01/30 馬斯克愛「出口術」 為市況推波助瀾 交易講場 - 閱文維他奶無故爆升 難重演GME「散戶屠鱷」 2021/01/29 閱文維他奶無故爆升 難重演GME「散戶屠鱷」 經濟 美元 港股 零售 金融 產品 行業 騰訊 基金 媒體 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入