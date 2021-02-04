澳洲Google相爭 Bing漁人得利？ 名家專欄 2021/02/04 分享： 向Google等科技巨企開刀，本來就是世界潮流，Google壟斷市場是事實，全球監管機構虎視眈眈，難得澳洲充當先鋒，強迫Google與新聞機構分利，打響頭炮，自然吸引眼球。 Google高調威脅澳洲政府 ... 撰文 : 林建忠 欄名 : 國金札記 最新專欄文章 國金札記 - 白宮新人舊作風 美國優先誰受惠 2021/02/03 白宮新人舊作風 美國優先誰受惠 國金札記 - 奧運精英先打疫苗 非不為也實不能也 2021/02/02 奧運精英先打疫苗 非不為也實不能也 國金札記 - 美散戶「挾爆」大鱷 後續劇情惹爭議 2021/02/01 美散戶「挾爆」大鱷 後續劇情惹爭議 國金札記 - 對華強硬留印象 蓬佩奧儲本錢 2021/01/29 對華強硬留印象 蓬佩奧儲本錢 國金札記 - 科企挪用新聞資訊 坐享其成不願分成？ 2021/01/28 科企挪用新聞資訊 坐享其成不願分成？ 商業 設計 澳洲 AR 紐約 Google iPhone 行政 政府政策 Android 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入