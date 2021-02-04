澳洲Google相爭 Bing漁人得利？

向Google等科技巨企開刀，本來就是世界潮流，Google壟斷市場是事實，全球監管機構虎視眈眈，難得澳洲充當先鋒，強迫Google與新聞機構分利，打響頭炮，自然吸引眼球。

Google高調威脅澳洲政府

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