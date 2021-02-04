疫情衝擊+WFH 寫字樓需求降 名家專欄 14:00 2021/02/04 分享： 環球疫情持續，即使疫苗出現，金融機構重拾擴充步伐仍需一段時間，加上在家工作漸盛行，上半年寫字樓市場需求持續疫弱。 ... 撰文 : 區達明 欄名 : 專家樓論 相關文章 WFH減商廈需求 最多可縮35%面積 2020/12/21 WFH減商廈需求 最多可縮35%面積 外資重臨無期 甲廈調整恐更長 2021/01/06 外資重臨無期 甲廈調整恐更長 跨國公司慳成本成主流 商廈租金難升 2021/01/27 跨國公司慳成本成主流 商廈租金難升 續租金鐘商廈 觀塘價成交 2021/01/15 續租金鐘商廈 觀塘價成交 最新專欄文章 專家樓論 - 緣何核心區舖位業主 寧放短租不簽長約 ? 2021/01/29 緣何核心區舖位業主 寧放短租不簽長約 ? 專家樓論 - 樓市有危亦有機 入市不妨大膽還價 2020/12/18 樓市有危亦有機 入市不妨大膽還價 專家樓論 - 第四波疫情下的新盤高價成交 2020/12/01 第四波疫情下的新盤高價成交 專家樓論 - 當推盤潮遇上疫情第四波 市場借勢「回氣」 2020/11/23 當推盤潮遇上疫情第四波 市場借勢「回氣」 專家樓論 - 大圍柏傲莊兩期 定價解碼 2020/10/29 大圍柏傲莊兩期 定價解碼 商廈 在家工作 尖沙咀 中環 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入