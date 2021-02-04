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疫情衝擊+WFH 寫字樓需求降

名家專欄 14:00 2021/02/04

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環球疫情持續，即使疫苗出現，金融機構重拾擴充步伐仍需一段時間，加上在家工作漸盛行，上半年寫字樓市場需求持續疫弱。

...

撰文 : 區達明

欄名 : 專家樓論

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