  • 23°C
香港時間 : 2021204日 (週四) 14:47
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
趨勢分析

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【快手上市】快手勢速入MSCI、國指、科指 望複製京東健康升勢

名家專欄 13:21 2021/02/04

分享：

內地短視頻平台快手（01024）明日強勢上市， 場外交易曾錄250元暗盤價，掛牌後股價大升近無懸念。快手憑值重磅市值，幾可肯定甫上市即獲快速納入一眾國際及本地股市指數，有望複製京東健康 （06618） 上市後短綫持續勁升佳績。

...

欄名 : 透視中港美

最新專欄文章

透視中港美 - 人行閂水喉 北水快收爐
今日
人行閂水喉 北水快收爐
【人行收水】人行農曆年前再收水 港股水緊亞洲最弱
2021/02/03
【人行收水】人行農曆年前再收水 港股水緊亞洲最弱
透視中港美 - 散戶挾淡落幕 大戶重掌升市
2021/02/03
散戶挾淡落幕 大戶重掌升市
【散戶挾淡】美散戶挾淡震盪憂慮減 資金再聚焦重磅科技股
2021/02/02
【散戶挾淡】美散戶挾淡震盪憂慮減 資金再聚焦重磅科技股
透視中港美 - 港股挾淡日日上演 下隻騰訊？
2021/02/02
港股挾淡日日上演 下隻騰訊？
港股 快手—W（01024） 京東健康（06618） 恒生中國企業指數 MSCI中國指數 恒生指數 恒生科技指數 恒生綜合指數 國際指數 IPO

上一篇文章

疫情衝擊+WFH 寫字樓需求降

下一篇文章

樓市藍燈籠？連凶宅都有人搶
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版