【快手上市】快手勢速入MSCI、國指、科指 望複製京東健康升勢 名家專欄 13:21 2021/02/04 分享： 內地短視頻平台快手（01024）明日強勢上市， 場外交易曾錄250元暗盤價，掛牌後股價大升近無懸念。快手憑值重磅市值，幾可肯定甫上市即獲快速納入一眾國際及本地股市指數，有望複製京東健康 （06618） 上市後短綫持續勁升佳績。 ... 欄名 : 透視中港美 最新專欄文章 透視中港美 - 人行閂水喉 北水快收爐 今日 人行閂水喉 北水快收爐 【人行收水】人行農曆年前再收水 港股水緊亞洲最弱 2021/02/03 【人行收水】人行農曆年前再收水 港股水緊亞洲最弱 透視中港美 - 散戶挾淡落幕 大戶重掌升市 2021/02/03 散戶挾淡落幕 大戶重掌升市 【散戶挾淡】美散戶挾淡震盪憂慮減 資金再聚焦重磅科技股 2021/02/02 【散戶挾淡】美散戶挾淡震盪憂慮減 資金再聚焦重磅科技股 透視中港美 - 港股挾淡日日上演 下隻騰訊？ 2021/02/02 港股挾淡日日上演 下隻騰訊？ 港股 快手—W（01024） 京東健康（06618） 恒生中國企業指數 MSCI中國指數 恒生指數 恒生科技指數 恒生綜合指數 國際指數 IPO 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入