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科技巨企疫情下轉危為機 反壟斷法料為攔路虎

國際 13:25 2021/02/05

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科技巨企趁機利用新冠肺炎疫情轉危為機成為大贏家，但卻面臨反壟斷法這個更嚴峻的考驗。

新冠肺炎疫情已持續超過一年，各國民眾在身心健康及經濟方面都飽受煎熬。新冠肺炎疫情更徹底改變大眾的日常生活習慣，大家更傾向網購和電子消費，不少科技巨企獲利甚豐。

...

撰文 : 鄭錦玲

欄名 : 國金好書

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