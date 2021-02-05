科技巨企疫情下轉危為機 反壟斷法料為攔路虎 國際 13:25 2021/02/05 分享： ▲ 科技巨企趁機利用新冠肺炎疫情轉危為機成為大贏家，但卻面臨反壟斷法這個更嚴峻的考驗。 新冠肺炎疫情已持續超過一年，各國民眾在身心健康及經濟方面都飽受煎熬。新冠肺炎疫情更徹底改變大眾的日常生活習慣，大家更傾向網購和電子消費，不少科技巨企獲利甚豐。 ... 撰文 : 鄭錦玲 欄名 : 國金好書 相關文章 【特朗普卸任】任內高官搵工難 著名巨企唔肯請 2021/02/01 【特朗普卸任】任內高官搵工難 著名巨企唔肯請 【國會暴亂】巨企金主跳船 停止向共和黨人政治捐獻 2021/01/12 【國會暴亂】巨企金主跳船 停止向共和黨人政治捐獻 【國會暴亂】福布斯編輯促企業封殺特朗普政府官員 2021/01/11 【國會暴亂】福布斯編輯促企業封殺特朗普政府官員 歐盟又揮反壟斷大刀 劍指蘋果App Store和Apple Pay 2020/06/20 歐盟又揮反壟斷大刀 劍指蘋果App Store和Apple Pay 【Apple Pay】電子貨幣用量增 要多謝新冠肺炎！ 2020/06/20 【Apple Pay】電子貨幣用量增 要多謝新冠肺炎！ 最新專欄文章 不應起訴特朗普？ 只為治癒國家及重建信任 2021/01/30 不應起訴特朗普？ 只為治癒國家及重建信任 反疫苗運動源於公眾不信任 破解陰謀論助普及接種 2021/01/22 反疫苗運動源於公眾不信任 破解陰謀論助普及接種 共和黨「拉布」阻撓立法 寄望民主黨重掌國會破僵局 2021/01/15 共和黨「拉布」阻撓立法 寄望民主黨重掌國會破僵局 後特朗普時代來臨 改革總統職權不容遲疑 2021/01/08 後特朗普時代來臨 改革總統職權不容遲疑 【變種病毒】生態失衡催生疫情 傳染病屬天災或人禍？ 2020/12/31 【變種病毒】生態失衡催生疫情 傳染病屬天災或人禍？ 疫情 壟斷 電子交易 反壟斷 Apple Amazon 歐盟 新冠肺炎 新冠肺炎疫情 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入