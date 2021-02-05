科技巨企疫情下轉危為機 反壟斷法料為攔路虎

▲ 科技巨企趁機利用新冠肺炎疫情轉危為機成為大贏家，但卻面臨反壟斷法這個更嚴峻的考驗。

新冠肺炎疫情已持續超過一年，各國民眾在身心健康及經濟方面都飽受煎熬。新冠肺炎疫情更徹底改變大眾的日常生活習慣，大家更傾向網購和電子消費，不少科技巨企獲利甚豐。

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