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快手揸穩過肥年 京東健康翻版

名家專欄 2021/02/05

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內地短視頻平台快手（01024）今日強勢上市，昨日券商暗盤價曾升逾400元，股價大升幾乎無懸念。快手的市值屬於重磅，幾可肯定上市之後即能快速獲納入一眾國際及本地股市指數，有望複製京東健康（06618）

...

撰文 : 劉德斌

欄名 : 透視中港美

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