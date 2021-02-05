快手揸穩過肥年 京東健康翻版 名家專欄 2021/02/05 分享： 內地短視頻平台快手（01024）今日強勢上市，昨日券商暗盤價曾升逾400元，股價大升幾乎無懸念。快手的市值屬於重磅，幾可肯定上市之後即能快速獲納入一眾國際及本地股市指數，有望複製京東健康（06618） ... 撰文 : 劉德斌 欄名 : 透視中港美 相關文章 中燃有鑊氣 主席也增持 今日 中燃有鑊氣 主席也增持 IGG收入大增 《王國紀元》好玩 今日 IGG收入大增 《王國紀元》好玩 最新專欄文章 【快手上市】快手勢速入MSCI、國指、科指 望複製京東健康升勢 2021/02/04 【快手上市】快手勢速入MSCI、國指、科指 望複製京東健康升勢 透視中港美 - 人行閂水喉 北水快收爐 2021/02/04 人行閂水喉 北水快收爐 【人行收水】人行農曆年前再收水 港股水緊亞洲最弱 2021/02/03 【人行收水】人行農曆年前再收水 港股水緊亞洲最弱 透視中港美 - 散戶挾淡落幕 大戶重掌升市 2021/02/03 散戶挾淡落幕 大戶重掌升市 【散戶挾淡】美散戶挾淡震盪憂慮減 資金再聚焦重磅科技股 2021/02/02 【散戶挾淡】美散戶挾淡震盪憂慮減 資金再聚焦重磅科技股 港股 IPO 集資 恒生科技指數 同股不同權 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入