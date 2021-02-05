快手揸穩過肥年 京東健康翻版

內地短視頻平台快手（01024）今日強勢上市，昨日券商暗盤價曾升逾400元，股價大升幾乎無懸念。快手的市值屬於重磅，幾可肯定上市之後即能快速獲納入一眾國際及本地股市指數，有望複製京東健康（06618）

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