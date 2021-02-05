新盤百花齊放 置業要識揀 名家專欄 14:00 2021/02/05 分享： 踏入二月份，一手市場愈來愈多新盤推，同期更有10盤對撼，可謂百花齊放，現時普遍新盤定價仍算克制，發展商更推出不同付款辦法及按揭優惠吸客，對置業人士未嘗不是好事。 ... 撰文 : 唐榮 欄名 : 專家樓論 相關文章 帝御．嵐天定價進取 細單位仍具優勢 2021/01/27 帝御．嵐天定價進取 細單位仍具優勢 新盤旺勢 有望延至春節後 2021/02/01 新盤旺勢 有望延至春節後 樓市升溫 發展商定價仍克制？ 2021/02/02 樓市升溫 發展商定價仍克制？ 新盤百花齊放 樓市復甦在望？ 2021/02/03 新盤百花齊放 樓市復甦在望？ 最新專欄文章 專家樓論 - 人口密度推算 哪一區疫情高危 今日 人口密度推算 哪一區疫情高危 專家樓論 - 疫情衝擊+WFH 寫字樓需求降 2021/02/04 疫情衝擊+WFH 寫字樓需求降 專家樓論 - 二三綫屋苑發力 2021/02/04 二三綫屋苑發力 專家樓論 - 新盤百花齊放 樓市復甦在望？ 2021/02/03 新盤百花齊放 樓市復甦在望？ 專家樓論 - 月薪x100 最完美按揭額？ 2021/02/03 月薪x100 最完美按揭額？ 發展商 一手市場 豪宅 樓價 帝御 安峯 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入