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新盤百花齊放 置業要識揀

名家專欄 14:00 2021/02/05

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踏入二月份，一手市場愈來愈多新盤推，同期更有10盤對撼，可謂百花齊放，現時普遍新盤定價仍算克制，發展商更推出不同付款辦法及按揭優惠吸客，對置業人士未嘗不是好事。

...

撰文 : 唐榮

欄名 : 專家樓論

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