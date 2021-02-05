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世界大趨勢 疫情下樓價升多於跌

名家專欄 13:00 2021/02/05

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世界在疫情下渡過了一年多時間，多國經濟負增長、失業率飇升，但原來大部份城市過去一年疫情之下，樓價不跌反升，情況跟香港相近，反映貨幣政策比較經濟增長似乎更能影響樓價走勢。

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欄名 : 樓市分析

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