世界大趨勢 疫情下樓價升多於跌 名家專欄 13:00 2021/02/05 分享： 世界在疫情下渡過了一年多時間，多國經濟負增長、失業率飇升，但原來大部份城市過去一年疫情之下，樓價不跌反升，情況跟香港相近，反映貨幣政策比較經濟增長似乎更能影響樓價走勢。 ... 欄名 : 樓市分析 相關文章 私樓供應失衡再現 成支撐樓價因素 2020/10/31 私樓供應失衡再現 成支撐樓價因素 先住後付兼長成交期付款延伸至超豪宅 帶動一手樓價飆升 2020/12/02 先住後付兼長成交期付款延伸至超豪宅 帶動一手樓價飆升 私宅地供應不達標 釋出樓價上升信號 2020/12/29 私宅地供應不達標 釋出樓價上升信號 最新專欄文章 舖市升溫又關波叔事？ 2021/02/03 舖市升溫又關波叔事？ 樓市升溫 發展商定價仍克制？ 2021/02/02 樓市升溫 發展商定價仍克制？ 你剛攻擊我的村莊？ 2021/02/01 你剛攻擊我的村莊？ 發展商「餓地」多時 轉投農地補地價 2021/01/29 發展商「餓地」多時 轉投農地補地價 跨國公司慳成本成主流 商廈租金難升 2021/01/27 跨國公司慳成本成主流 商廈租金難升 經濟 樓價 貨幣政策 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入