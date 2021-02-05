【快手上市】快手半日爆升1.6倍 美資股東勁賺的啟示 名家專欄 13:24 2021/02/05 分享： 內地短視頻平台快手 （01024） 今早強勢登場，較招股價半日勁升逾1.6倍。有幸成功認購的股民每手帳面勁賺近2萬元，惟論到快手上市爆升的大贏家，美資穩佔前列，再次引證華府發動金融戰，難阻美資湧向中資股尋求回報。 ... 欄名 : 透視中港美 最新專欄文章 透視中港美 - 快手揸穩過肥年 京東健康翻版 今日 快手揸穩過肥年 京東健康翻版 【快手上市】快手勢速入MSCI、國指、科指 望複製京東健康升勢 2021/02/04 【快手上市】快手勢速入MSCI、國指、科指 望複製京東健康升勢 透視中港美 - 人行閂水喉 北水快收爐 2021/02/04 人行閂水喉 北水快收爐 【人行收水】人行農曆年前再收水 港股水緊亞洲最弱 2021/02/03 【人行收水】人行農曆年前再收水 港股水緊亞洲最弱 透視中港美 - 散戶挾淡落幕 大戶重掌升市 2021/02/03 散戶挾淡落幕 大戶重掌升市 退休金 會計 金融 特朗普 國防 投資銀行 快手—W（01024） 集資 IPO 中國 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入