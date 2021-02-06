美資「快手」賺大錢 金融戰難打響 名家專欄 2021/02/06 分享： 內地短視頻平台快手（01024）昨強勢登場，首日較招股價勁升1.6倍。有幸成功認購的股民每手帳面勁賺近2萬元，惟論到快手上市爆升的大贏家，美資穩佔前列，再次印證華府對華發動金融戰，難阻美資湧向中資股尋 ... 撰文 : 劉德斌 欄名 : 透視中港美 相關文章 申洲破頂而上 定單穩定增長 今日 申洲破頂而上 定單穩定增長 國美落實轉型 App吸年輕客 今日 國美落實轉型 App吸年輕客 最新專欄文章 【快手上市】快手半日爆升1.6倍 美資股東勁賺的啟示 2021/02/05 【快手上市】快手半日爆升1.6倍 美資股東勁賺的啟示 透視中港美 - 快手揸穩過肥年 京東健康翻版 2021/02/05 快手揸穩過肥年 京東健康翻版 【快手上市】快手勢速入MSCI、國指、科指 望複製京東健康升勢 2021/02/04 【快手上市】快手勢速入MSCI、國指、科指 望複製京東健康升勢 透視中港美 - 人行閂水喉 北水快收爐 2021/02/04 人行閂水喉 北水快收爐 【人行收水】人行農曆年前再收水 港股水緊亞洲最弱 2021/02/03 【人行收水】人行農曆年前再收水 港股水緊亞洲最弱 特朗普 美股 IPO 拜登 第二上市 抖音 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入