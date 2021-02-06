美資「快手」賺大錢 金融戰難打響

內地短視頻平台快手（01024）昨強勢登場，首日較招股價勁升1.6倍。有幸成功認購的股民每手帳面勁賺近2萬元，惟論到快手上市爆升的大贏家，美資穩佔前列，再次印證華府對華發動金融戰，難阻美資湧向中資股尋

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