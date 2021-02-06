  • 19°C
香港時間 : 2021206日 (週六) 01:45
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
趨勢分析

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

美資「快手」賺大錢 金融戰難打響

名家專欄 2021/02/06

分享：

內地短視頻平台快手（01024）昨強勢登場，首日較招股價勁升1.6倍。有幸成功認購的股民每手帳面勁賺近2萬元，惟論到快手上市爆升的大贏家，美資穩佔前列，再次印證華府對華發動金融戰，難阻美資湧向中資股尋

...

撰文 : 劉德斌

欄名 : 透視中港美

相關文章

申洲破頂而上 定單穩定增長
今日
申洲破頂而上 定單穩定增長
國美落實轉型 App吸年輕客
今日
國美落實轉型 App吸年輕客

最新專欄文章

【快手上市】快手半日爆升1.6倍 美資股東勁賺的啟示
2021/02/05
【快手上市】快手半日爆升1.6倍 美資股東勁賺的啟示
透視中港美 - 快手揸穩過肥年 京東健康翻版
2021/02/05
快手揸穩過肥年 京東健康翻版
【快手上市】快手勢速入MSCI、國指、科指 望複製京東健康升勢
2021/02/04
【快手上市】快手勢速入MSCI、國指、科指 望複製京東健康升勢
透視中港美 - 人行閂水喉 北水快收爐
2021/02/04
人行閂水喉 北水快收爐
【人行收水】人行農曆年前再收水 港股水緊亞洲最弱
2021/02/03
【人行收水】人行農曆年前再收水 港股水緊亞洲最弱
特朗普 美股 IPO 拜登 第二上市 抖音

上一篇文章

蒙牛PE偏低 今年超高增長

下一篇文章

新盤百花齊放 置業要識揀
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版