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蒙牛PE偏低 今年超高增長

名家專欄 2021/02/06

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國企指數昨日繼續震盪，但中期維持反覆上升走勢，大漲小回格局未變。至於農曆年將至消費股相對受到追捧，可留意積極擴張以及受惠純牛奶需求上升的蒙牛乳業（02319），今年盈利會迎來高增長。

政策賣點：奶製品要

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撰文 : 余少文

欄名 : 中字股實力談

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蒙牛乳業（02319） 中國聯塑（02128） 彩虹新能源（00438） 福萊特玻璃（06865） 藍月亮集團（06993） 疫情 冠狀病毒 奶粉

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