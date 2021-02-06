蒙牛PE偏低 今年超高增長

國企指數昨日繼續震盪，但中期維持反覆上升走勢，大漲小回格局未變。至於農曆年將至消費股相對受到追捧，可留意積極擴張以及受惠純牛奶需求上升的蒙牛乳業（02319），今年盈利會迎來高增長。

政策賣點：奶製品要

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