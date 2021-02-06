蒙牛PE偏低 今年超高增長 名家專欄 2021/02/06 分享： 國企指數昨日繼續震盪，但中期維持反覆上升走勢，大漲小回格局未變。至於農曆年將至消費股相對受到追捧，可留意積極擴張以及受惠純牛奶需求上升的蒙牛乳業（02319），今年盈利會迎來高增長。 政策賣點：奶製品要 ... 撰文 : 余少文 欄名 : 中字股實力談 最新專欄文章 中字股實力談 - 聯塑又平又正 管道需求穩增 2021/02/05 聯塑又平又正 管道需求穩增 中字股實力談 - 彩虹太陽能可買 光伏玻璃收成期 2021/02/04 彩虹太陽能可買 光伏玻璃收成期 中字股實力談 - 威高破位追落後 醫療器械市場俏 2021/02/03 威高破位追落後 醫療器械市場俏 中字股實力談 - 百勝趁平買 餐飲已復甦 2021/02/02 百勝趁平買 餐飲已復甦 中字股實力談 - 恒安估值平 內需將擴大 2021/01/29 恒安估值平 內需將擴大 蒙牛乳業（02319） 中國聯塑（02128） 彩虹新能源（00438） 福萊特玻璃（06865） 藍月亮集團（06993） 疫情 冠狀病毒 奶粉 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入