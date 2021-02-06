股市財富效應加速樓市復甦? 名家專欄 14:00 2021/02/06 分享： 雖然整體經濟仍然疲弱，不過股市近期暢旺，大量北水湧入，新股尤為瘋狂，充份反映市場資金充裕並推高資產價格，利好的氣氛將會逐步在樓市反映，預計短期樓市旺勢將會持續。 ... 撰文 : 唐榮 欄名 : 專家樓論 相關文章 細價樓帶動升市 二手爆發破頂潮? 2021/01/21 細價樓帶動升市 二手爆發破頂潮? 二手旺氣擴散 何時可以全面反彈？ 2021/01/25 二手旺氣擴散 何時可以全面反彈？ 樓市對疫情已產生「抗體」 2021/01/26 樓市對疫情已產生「抗體」 樓按走勢 愈借愈大 2021/01/28 樓按走勢 愈借愈大 股市財富效應 支撐樓市成交 2021/02/02 股市財富效應 支撐樓市成交 最新專欄文章 專家樓論 - 新盤百花齊放 置業要識揀 2021/02/05 新盤百花齊放 置業要識揀 專家樓論 - 人口密度推算 哪一區疫情高危 2021/02/05 人口密度推算 哪一區疫情高危 專家樓論 - 疫情衝擊+WFH 寫字樓需求降 2021/02/04 疫情衝擊+WFH 寫字樓需求降 專家樓論 - 二三綫屋苑發力 2021/02/04 二三綫屋苑發力 專家樓論 - 新盤百花齊放 樓市復甦在望？ 2021/02/03 新盤百花齊放 樓市復甦在望？ 二手市場 香港物業 一手市場 指數 樓價 CCL 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入