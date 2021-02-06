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股市財富效應加速樓市復甦?

名家專欄 14:00 2021/02/06

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雖然整體經濟仍然疲弱，不過股市近期暢旺，大量北水湧入，新股尤為瘋狂，充份反映市場資金充裕並推高資產價格，利好的氣氛將會逐步在樓市反映，預計短期樓市旺勢將會持續。

...

撰文 : 唐榮

欄名 : 專家樓論

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