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Tesla進軍比特幣 驚嚇多於驚喜

國際 19:12 2021/02/10

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電動車製造商Tesla（美︰TSLA）日前再有破格搞作，宣布接受比特幣（bitcoin）為支付方式，並大手入貨，帶動幣價扶搖直上，曾升至逾4.8萬美元的新高。 惟對Tesla投資者來講，這恐怕是驚嚇多於驚喜，Tesla作為車企，賣車主業仍未賺錢（盈利主要靠出售碳排放額度），便分神進軍比特幣領域，無疑是高危動作。

...

撰文 : 林建忠

欄名 : 國金札記

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