Tesla進軍比特幣 驚嚇多於驚喜 國際 19:12 2021/02/10 分享： 電動車製造商Tesla（美︰TSLA）日前再有破格搞作，宣布接受比特幣（bitcoin）為支付方式，並大手入貨，帶動幣價扶搖直上，曾升至逾4.8萬美元的新高。 惟對Tesla投資者來講，這恐怕是驚嚇多於驚喜，Tesla作為車企，賣車主業仍未賺錢（盈利主要靠出售碳排放額度），便分神進軍比特幣領域，無疑是高危動作。 ... 撰文 : 林建忠 欄名 : 國金札記 相關文章 科技巨企疫情下轉危為機 反壟斷法料為攔路虎 2021/02/05 科技巨企疫情下轉危為機 反壟斷法料為攔路虎 歐盟禁疫苗出口 凸顯抗疫一團糟 2021/02/06 歐盟禁疫苗出口 凸顯抗疫一團糟 澳洲嚴打Google 微軟Bing有機可乘？ 2021/02/03 澳洲嚴打Google 微軟Bing有機可乘？ 促英國共享疫苗 世衛未免強人所難 2021/02/04 促英國共享疫苗 世衛未免強人所難 拜登也倡「買美國貨」 美國人真的得益嗎？ 2021/02/02 拜登也倡「買美國貨」 美國人真的得益嗎？ 最新專欄文章 防疫措施只做一半 英國血淋淋的教訓 2021/02/09 防疫措施只做一半 英國血淋淋的教訓 舒爾茨去世 共和黨面目全非 2021/02/08 舒爾茨去世 共和黨面目全非 【新冠疫苗】英國領先歐洲 證明活得比你好 2021/02/08 【新冠疫苗】英國領先歐洲 證明活得比你好 歐盟禁疫苗出口 凸顯抗疫一團糟 2021/02/06 歐盟禁疫苗出口 凸顯抗疫一團糟 促英國共享疫苗 世衛未免強人所難 2021/02/04 促英國共享疫苗 世衛未免強人所難 數碼貨幣 比特幣 Tesla 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入