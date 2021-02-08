壞消息當好消息 港股差不到哪裏去 名家專欄 2021/02/08 分享： 美國上周五公布1月就業報告，新增非農職位還不到市場預期一半，表現強差人意。惟美股仍能保持強勢，標普500指數及科技股納指齊再創紀錄新高，是典型壞消息當好消息炒。 美國1月份非農職位只增4.9萬份，遠較市 ... 撰文 : 劉德斌 欄名 : 透視中港美 最新專欄文章 透視中港美 - 美資「快手」賺大錢 金融戰難打響 2021/02/06 美資「快手」賺大錢 金融戰難打響 【快手上市】快手半日爆升1.6倍 美資股東勁賺的啟示 2021/02/05 【快手上市】快手半日爆升1.6倍 美資股東勁賺的啟示 透視中港美 - 快手揸穩過肥年 京東健康翻版 2021/02/05 快手揸穩過肥年 京東健康翻版 【快手上市】快手勢速入MSCI、國指、科指 望複製京東健康升勢 2021/02/04 【快手上市】快手勢速入MSCI、國指、科指 望複製京東健康升勢 透視中港美 - 人行閂水喉 北水快收爐 2021/02/04 人行閂水喉 北水快收爐 經濟 美國 港股 美滙指數 美滙 失業率 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入