壞消息當好消息 港股差不到哪裏去

美國上周五公布1月就業報告，新增非農職位還不到市場預期一半，表現強差人意。惟美股仍能保持強勢，標普500指數及科技股納指齊再創紀錄新高，是典型壞消息當好消息炒。

美國1月份非農職位只增4.9萬份，遠較市

...