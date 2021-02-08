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壞消息當好消息 港股差不到哪裏去

名家專欄 2021/02/08

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美國上周五公布1月就業報告，新增非農職位還不到市場預期一半，表現強差人意。惟美股仍能保持強勢，標普500指數及科技股納指齊再創紀錄新高，是典型壞消息當好消息炒。

美國1月份非農職位只增4.9萬份，遠較市

...

撰文 : 劉德斌

欄名 : 透視中港美

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